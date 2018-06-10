Где в Минске завтра отключат горячую воду 1 10.06.2018, 18:30

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Посмотрите, где в Минске 10–14 дней, начиная с понедельника, не будет горячей воды. График отключения опубликован на сайте Мингорисполкома.

С 11 июня:

Аладовых; Гаруна, 1, 5, 13, 23, 25, 6–12, 16–32; Голубка, 2, 10, 12, 3; Жиновича, 1, 7–11, 15, 17, 21, 4, 6, 18–22; Игнатовского; Казимировская; Каменногорская; Колесникова; Кунцевщина, 4–12, 18–32, 36–44, 48, 7–37; Лещинского, 1–55; Лидская; Лобанка, 4, 14; Лынькова, 35, 39, 43–49, 65, 67, 71, 73, 79а, 83–87 к. 1–2, 95, 99, 99в, 99 к. 1–3, 99 к. 5, 101 к. 1–3, 105–117; Люцинская, 3, 7–17, 21–33; Матусевича, 35г, 53–69, 75–79, 50–72, 76, 78, 84–90; Налибокская; Неманская; Притыцкого, 66, 70–152, 158, 160, 105–109; Чичурина.

С 12 июня:

Бачило; Беды, 36–40, 45; Белинского, 23, 54; Восточная, 41, 107, 129–133, 165, 169, 181, 183, 168, 170, 178, 184–190; Гало, 148; Гамарника, 1–35, 2–30; Зеленая, 1а; Инженерная, 1, 17а, 23–27, 2, 12, 14, 22–28; Калиновского, 1–15, 4а; Кедышко, 49; Кнорина, 50а; Кольцова 4-й пер., 6, 51, 53; Кольцова, 3, 5, 15а–25, 37, 37а, 39 к. 1–2, 49, 53 к. 1–2, 4–38, 48, 50; Крамского, 14; Красная слобода, г. п. № 1; Кутузова, 18; Литературная, 22; Логойский тракт, 17, 17а, 19 к.1–2, 19 к. 4, 21 к.1, 21 к. 6, 21а, 21в–39, 20–34, 22а; Лукьяновича, 10, 12; Машиностроителей, 3–19, 5б, 7а, 9а, 25–29, 43, 24, 28, 30; Мележа, 5 к. 1–2; Мирошниченко, 1–55, 4–18; Олешева, 10–14; Партизанский пр-т, 174, 150; Полиграфическая, 2–6, 16, 18, 29, 31; Полиграфический 1-й пер., 4, 6, 6а; Полиграфический 4-й пер., 8–18; Промышленная; Промышленный пер., 7–11, 8, 10; Ротмистрова; Севастопольская, 2, 2а, 54, 56, 108; Седых, 4–14а–в; Селицкого; Славинского, 4–12; Социалистическая, 2; Топографическая, 3–9, 7а, 13; учреждение РЦОП «Стайки», жилые дома № 81, 83, 82, 84; Шабаны; Широкая, 2–40а, 3, 3а, 29/15.

С 14 июня:

Алибегова, 3–7; Белорусская, 2–14, 15–41; Берсона, 1–3, 14–16; Бобруйская, 2–6, 3–27; Брест-Литовский тупик, 13; Брестская, 2, 18, 34, 40, 40б, 42, 75; Брестский 3-й пер., 17а; Брилевский тупик, 55; Вокзальная, 9–23, 22–42; Володарского, 1–9, 2–14; Газеты «Звязда» пр-т, 3, 5, 9–23, 31, 33; Газеты «Правда» пр-т, 1–11, 3а, 9а, 11а–г, 15, 17, 25, 27, 8–14, 8а, 14а, 14 к. 2–3, 16, 20–24, 26 к. 2, 30–34, 38–54, 40 к. 2, 56 к. 2, 58 к. 2, 60 к. 2, 62 к. 2; Гебелева, 6; Голубева, 1–21, 4, 10–14, 14а–б, 16 к. 1, 24; Городской Вал, 1–11, 2–12; Дзержинского пр-т, 1а–б, 69 к. 1–2, 71–81, 73а, 77а, 79а, 83 к. 1–11, 83 к. 15, 85, 87, 87б, 91, 74–84, 100, 104, 106; Добромысленский пер., 3–5, 5а, 4; Домашевский пер., 1а–11, 4–18; Дрозда, 7, 14, 25а; Западная, 7а, 15–19, 20; Иерусалимская, 4, 9–11; Интернациональная, 1–7, 2–20; К. Либкнехта, 21, 54–70, 43а, приборо-сервисный центр (блок В); К. Цеткин, 4, 16–20, 49–51; Казинца, 2–8, 4а, 6а, 8а, 12, 24, 24а, 32, 3, 5, 7а, 11–23, 13а, 17а, 19 к. 2, 21 к. 2–4, 25а, 27а; Кальварийская, 7–17а; Кижеватова, 8, 10; Кирова, 1–5, 2, 4; Коллекторная, 3, 3а; Комсомольская, 6–30; Кооперативный пер., 6, 12; Корженевского, 1а; Короля, 34–38, 45–73; Куприянова, 4–6; Ленинградская, 1–7, 2–20; Линейный пер., 3; Любимова пр., 4–8; Михайловский пер., 4; Молочный пер., 4; Московская, 1–17, 2–22; Мясникова, 3–39, 26–44а, 72–78; Независимости пр-т, 2–8, 3–17; Немига, 5, 36–40; подземные переходы № 2, 3 по проспекту Независимости; Привокзальная пл., 3–7; Рабкоровская, 2–28, 13–25; Революционная, 9–17, 18–32; Свердлова, 2–4, 22–36, 9–23; Семашко, 3–17, 15а, 17а, 25а, 33, 6, 8 к. 1–8, 10–14, 10а; Советская, 2–18, 7–19; станция метро «Плошча Леніна»; Стекольный пер., 3–5; Суражская, 10; Толстого, 2–32; Ульяновская, 23–41, 30–34; Фабрициуса, 1–13, 8–36; Черниговская, 46, 46а.