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Матеуш Моравецкий: Польша хочет стать звеном интеграции между ЕС и США

  • 10.06.2018, 18:35
ФОто: Матеуш Моравецкий

Польский премьер заявил, что это «большой шанс для Польши».

«Польское правительство хочет стать звеном интеграции между Европейским союзом и Соединенными Штатами», - заявил премьер Польши Матеуш Моравецкий в интервью изданию Gazetа Polskа, передает «Радио Польша».

Глава польского правительства отметил, что, с одной стороны, есть союз Польши и США, с другой – сотрудничество Польши в рамках Евросоюза.

«Наверное, каждый замечает, что сегодня пути ЕС и США начинают сильно расходиться. И сейчас от Польши зависит, сможет ли она сформировать свою позицию как связующего звена между этими двумя сторонами, или останется в неудобном положении постоянного маневрирования между ними», – сказал Матеуш Моравецкий.

Польский премьер заверил, что целью его правительства является первое решение этой проблемы.

«Оно связано с большим шансом для Польши. И во имя такого сценария мы работаем», – подчеркнул председатель Совета министров.

В интервью изданию Gazetа Polskа польскому премьеру был также задан вопрос о реформе судебной системы в Польше. Матеуш Моравецкий подчеркнул, что он видит платформу для сотрудничества и диалога с судейскими кругами.

«В Польше 10 тысяч судей, и подавляющее большинство из них не хочет никакого бунта против реформы и не видит в ней никаких угроз», – сказал польский премьер.


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