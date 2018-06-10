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В Солигорске водитель на скорости 100 км/ч врезался в столб и сбежал

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  • 10.06.2018, 18:47
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Две девушки попали в больницу.

ДТП произошло в субботу вечером на окраине Солигорска, у поворота к спортивной базе «Жемчужина».

Водитель, со слов очевидцев, летел по набережной со скоростью около 100—120 км/ч. «Цепляет бордюр на перекрестке, подлетает и летит в столб, снося все на своем пути», — написали очевидцы на стене «Солигорские автолюбители» ВКонтакте.

Двух девушек доставили в больницу, водитель сбежал, оставив пострадавших на месте ДТП.


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