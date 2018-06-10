Глава МИД Германии: Трамп уничтожил доверие с помощью 280 символов 5 10.06.2018, 18:49

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Хайко Маас

Хайко Маас обвинил Трампа в подрыве доверия из-за коммюнике G7.

Решение президента США Дональда Трампа не подписывать итоговое коммюнике саммита G7 подрывает доверие, но не вызывает удивления, заявил глава МИД Германии Хайко Маас, передает Reuters.

«За считанные секунды можно уничтожить доверие с помощью 280 символов», — заявил Маас, комментируя отказ президента США в подписании коммюнике G7, о котором тот сообщил на своей странице в Twitter.

По словам главы МИДа, восстановление доверия займет гораздо больше времени. При этом подобный шаг президента США не вызвал у Мааса удивления, он напомнил, что Трамп уже вышел из ядерного соглашения с Ираном и из Парижского соглашения по климату.

Накануне президент США покинул саммит лидеров стран G7 до его окончания. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на пресс-конференции по итогам встречи заявил, что его страна намерена и дальше применять ответные меры на пошлины США. Он добавил, что ответ на «нечестные» действия Трампа будет жестким.

В ответ президент США на своей странице в Twitter назвал заявления Трюдо ложными и отказался от подписания итогового коммюнике американской стороной. «Основываясь на ложных заявлениях Джастина на его пресс-конференции и на том факте, что Канада взимает огромные тарифы с наших американских фермеров, рабочих и компаний, я поручил нашим американским представителям не одобрять коммюнике», — написал Трамп.

США с 1 июня ввели пошлины на сталь и алюминий из стран Евросоюза, Канады и Мексики. Свое решение Трамп объяснил тем, что эти страны «несправедливы» к Соединенным Штатам в сфере торговли.