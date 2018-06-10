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В Грузии сотни цыплят вылупились из выброшенных на свалку яиц

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  • 10.06.2018, 19:00
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Видео с сотнями вылупившихся на мусорке цыплят распространяется в Facebook.

Цыплята вылупились из яиц, которые выбросила на свалку птицефабрика в грузинском городе Марнеули, передает Netgazeti со ссылкой на марнеульского мэра Темура Абазова.

«Насколько мне известно, они полагали, что яйца испорченные», — рассказал мэр. Он отметил, что на мусорном полигоне всегда тепло и в итоге цыплята вылупились.

Местные жители опубликовали в Facebook видеозапись, на которой видно, как птицы бегают по свалке.

По словам Абазова, многих из них уже взяли к себе домой жители города.


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