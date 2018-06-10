Как Путин общался с досками 6 Игорь Яковенко, ej.ru

10.06.2018, 19:08

3,870

Последняя прямая линия с хозяином Кремля стала пародией на пародию.

Практически все известные мне уважаемые люди уже написали, что не смотрели очередную прямую линию с Путиным, а также, что смотреть такое могут лишь люди с ампутированным мозгом и прочими анатомическими отклонениями. Правда, при этом некоторые из них подозрительно точно цитировали вопросы и ответы, а демонстрация ими знаний о некоторых визуальных деталях этого действа превращает подозрения в уверенность, что, по крайней мере, некоторые, если и не смотрели, то подсматривали.

Мне терять нечего, скажу прямо – смотрел. Потому что врага надо знать. И вот что увидел. Поскольку этот фарс устраивается 16-й раз, то уместно сравнение с предыдущими фарсами. Если все предыдущие прямые линии были пародиями на демократию, то эта, 16-я, стала пародией на пародию.

Первое отличие – в студии с Путиным не было людей, которые задавали вопросы. Раньше всегда были «лучшие люди города», всякие артисты-журналисты и был призрачный шанс, что кто-то из них действительно задаст реальный вопрос. Из тех, на которые путинский ответ не важен, а важно, чтобы вопрос прозвучал и был услышан миллионами. Теперь этого нет. В этом смысле прямая линия стала похожа на инаугурацию Путина в 2012 году, когда он ехал по мертвой Москве, на которую упала нейтронная бомба: дома стоят, а людей нет.

Вместо людей Путин общался с досками. Это он так называл экраны, на которых появлялись министры и губернаторы. Это было второе отличие прямой линии № 16 от ее предшественниц. Работает это так. Задают люди про подорожание бензина, а Путин тут же вызывает доску с министром энергетики. И доска с министром Новаком говорит человеческим голосом: «Владимир Владимирович, разрешите доложить!» А потом ей на смену приходит доска с вице-премьером Козаком и тоже что-то говорит.

Вопрос про медицину? На это есть доска со Скворцовой. У кого-то в Томской области проблемы? А подать сюда доску с губернатором Жвачкиным! В Ставропольском крае у людей дом стоит в воде, пол провалился, люди живут вместе с лягушками, дочка с ними подружилась и играет. Доска с губернатором Владимировым пожала плечами и сказала, что без помощи Путина она лягушек из дома поднадзорных ему граждан выселить не может – полномочий не хватает. Путин обещал насчет лягушек разобраться.

Идея политтехнологов, придумавших этот цирк с министрами и губернаторами на досках, понятна. Это визуальное оформление старого тезиса: царь хороший – бояре плохие. Идея вполне рабочая, но подвели исполнители. Прежде всего, те, которые на досках. Уж больно угодливо они лебезили перед хозяином. Губернатору задает вопрос житель его региона, а он, вместо того, чтобы отвечать своему земляку, начинает приплясывать перед Путиным, мол, разрешите отчитаться и доложить. Выглядело довольно противно, хотя, вполне возможно, что народу понравилось…

На 16-й прямой линии был поставлен рекорд холуйства и подхалимажа. Как и положено рекорду, он теперь принадлежит спортсмену Газзаеву. Когда ему было предоставлено слово для вопроса, Газзаев принялся взахлеб хвалить Путина и благодарить его за то, что он сделал для спорта. «Вы по духу победитель! — сообщил Газзаев, — спасибо вам большое за то, что мы сегодня проводим Чемпионат мира, празднуем и будем…» Поскольку поток лести и благодарностей, льющийся из Газзаева, не иссякал, а становился все более бурным, ведущий его прервал: «В чем ваш вопрос?» Газзаев ответил асимметрично: «Я хочу пожелать Владимиру Владимировичу крепкого здоровья!» Ведущий не сдавался и перешел на повышенный тон: «Вопрос в чем?!» Но сломать бывшего футболиста Газзаева ему не удалось, и тот довел свою игру до конца. «Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял, святой Георгий сопутствовал вам и Николай Чудотворец дал вам крепкого здоровья и удачу!» — на этих словах Газзаев замолчал, справедливо посчитав свою игру сыгранной удачно.

До сих пор символом грубой лести была сцена из спектакля «Голый король» по Шварцу в исполнении Евгения Евстигнеева и Игоря Кваши со словами «честного, прямого старика»: «Простите мне мою разнузданность – вы великан!» Теперь появился новый эталон и новая единица измерения подхалимажа – «один газзаев».

Главное действующее лицо этой пародии на фарс сделало несколько запланированных заявлений. По части экономики нужно было объяснить подведомственной популяции, что у нас все хорошо. Для этого была продолжена игра в белое и черное, начатая во время прошлогоднего фарса, когда, отвечая на вопрос, какая у нас теперь линия, белая или черная, Путин ответил, что серая. Теперь, оказывается, мы «двигаемся в сторону устойчивого белого цвета».

Путинский пассаж про рост благосостояния граждан можно включать в хрестоматию по психологии как пример внушения. После цифр о росте реальных доходов Путин объяснил: «Это не каждый человек на себе ощущает. Но в целом это абсолютно объективная статистика, и это так оно и есть, это правда на самом деле». Не хватило классики: «мамой клянусь» и «зуб даю», но и без этого получилось неплохо.

Путин уже не первый раз сбрасывает маску человека и предстает в своем истинном людоедском обличье. И тут он тоже не стеснялся. А собственно, кого стесняться? Обслуги? Или досок этих? Поэтому на вопрос, когда российские войска уйдут из Сирии, Путин прямо сказал, что «опыт применения вооруженных сил в боевых условиях не идет ни в какое сравнение с учениями». То есть Сирия – полигон, а сирийцы – живые мишени. Еще на них можно опыты делать медицинские. Но это в перспективе…

На вопрос-заготовку: «Запад не признает Асада, зачем вы признаете Порошенко?», — Путин ответил многозначительно: «Интересный вопрос». То есть дал понять, что в его арсенале вполне возможен разрыв всяких отношений и прямая, не гибридная война с Украиной. Отметим, что это впервые.

Завершающий момент этой пародии на фарс, вопрос о будущем, о том, как успеть вскочить в уходящий поезд модернизации. «Мы должны не просто прыгнуть в последний вагон, а возглавить этот поезд», — объяснил Путин.

В Советском Союзе народу вместо публичной политики предъявляли съезды КПСС. Их было 28, последний состоялся за год до смерти СССР. Персоналистский режим фашистского типа, созданный Путиным, исключает любое не карикатурное действо в сфере политики. Фарс вместо выборов. Фейки вместо новостей. Общение с досками вместо разговора с людьми. Девочка из Ставрополья, которая играет с лягушками на провалившемся полу своего дома, на мой взгляд, стала символом сегодняшней России. Нас же все устраивает? Значит, мы все это заслужили.

Игорь Яковенко, ej.ru