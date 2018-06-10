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В Куропатах продолжается протест против ресторана «Поедем поедим»

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  • 10.06.2018, 19:32
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Фото: svaboda.org

Защитники Куропат подали заявления в милицию.

10 июня продолжается протест против ресторана «Поедем поедим» около Куропат. Посетителей ресторана немного. Некоторые из них уезжают, когда видят протестующих и получают листовки с информацией о Куропатах. Больших конфликтов и драк не было, передает «Радыё Свабода».

Перед защитниками выступил бард Дмитрий Захаревич. Активисты Алексей Турович и Нина Богинская съездили в Боровлянский районный отдел внутренних дел и подали заявления после вчерашней стычки с байкерами. Ранее они сняли побои.


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