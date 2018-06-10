Bellingcat призвал РФ обосновать слова о «фейковых доказательствах» в деле MH17 5 10.06.2018, 19:42

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Накануне заместитель постпреда РФ при ООН заявил, что расследование о крушении MH17 «основано на подделках».

Исследовательская группа Bellingcat в воскресенье, 10 июня, призвала российскую сторону обосновать свои слова о якобы "фейковых" доказательствах, которые Объединенная следственная группа (JIT) и Bellingcat собрали по делу о крушении рейса MH17, передает DW.

Накануне первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что утверждения JIT и Bellingcat, которые занимаются расследованием крушения малайзийского авиалайнера, "основаны на подделках". Представители исследовательской группы просят Полянского "предоставить доказательство" этих слов. В Bellingcat подчеркнули: это стало бы как раз тем, что Россия любит называть "полное, тщательное и независимое расследование".

Wouldn't presenting evidence the JIT and Bellingcat are using fakes now further Russia's demands that there should be what they like to call a ‘full, thorough and independent investigation’? #MH17https://t.co/60IjOAqrra — Bellingcat (@bellingcat) 10 июня 2018 г.

Катастрофа рейса MH17

Самолет Boeing-777, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит ракетой над территорией Донецкой области 17 июля 2014 года. Все находившиеся на его борту 298 человек погибли. Австралия и Нидерланды призвали Россию принять на себя государственную ответственность за случившееся и сотрудничать с ними для обеспечения правосудия.

24 мая 2018 года JIT объявила, что ракета была выпущена с территории, находившейся под контролем сепаратистов, а установка ЗРК "Бук" прибыла в "ДНР" с базы 53-й зенитной ракетной бригады, расположенной под Курском. На следующий день президент РФ Владимир Путин в очередной раз отверг причастность России к катастрофе "Боинга", выразив недоверие выводам JIT.