Профанация без конфискации 3 10.06.2018, 19:49

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Александр Муравьев

Фото: tut.by

Как прошел очередной суд по «делу Муравьева».

30 мая судья Ленинского райсуда Минска Валентина Бортник покинула совещательную комнату и огласила вердикт по делу бизнесмена Александра Муравьева, обвиняемого в совершении налоговых преступлений.

В своем последнем слове Александр Муравьев сказал: «Любое решение суда, за исключением оправдательного приговора, будет незаконным и необоснованным», пишет «БелГазета».

Однако приговор был ожидаемо обвинительным, в противном случае под сомнение была бы поставлена законность вступившего в силу первого приговора. Что в истории отечественного правосудия сродни чуду.

Дела-то разные, но подход к сочинению обоих обвинительных заключений в адрес Александра Муравьев был однообразен и незамысловат. Якобы доказательства виновности следователи почерпнули из допросов нескольких свидетелей, не имевших ни малейшего представления о нюансах ведения Муравьевым как представителем в Беларуси иностранного инвестора бизнеса, но заявивших, что он был «самым главным».

Справка. Александр Муравьев 30 января 2017г. судом Фрунзенского района признан виновным в совершении преступлений по ч.4 ст.209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере); ч.4 ст.16 к ч.4 ст.210 (организация хищения путем злоупотребления служебными полномочиями); ч.4 ст.16 к ч.2 ст.243 (организация уклонения от уплаты налогов); ч.6 ст.16 к ч.2 ст.243 УК (пособничество в уклонении от уплаты налогов). Согласно приговору, Муравьев «с 23 августа 2007г. по 1 февраля 2013г. из корыстных побуждений путем обмана должностных лиц Минпрома и Госкомитета по имуществу завладел акциями ОАО «Мотовело» в количестве 31 млн. 269 тыс. 538 штук». Также его признали виновным в разработке механизма по уклонению ОАО «Мотовело» от налогов с помощью австрийской компании ATEC Trading, ущерб составил BYN69,6 тыс. Аналогичным образом Муравьев оказал пособничество в уклонении от уплаты налогов СП ЗАО «РосинтехГрупп», директором которого был его младший брат Сергей. Сумма ущерба - BYN650 тыс. Окончательно Муравьев получил 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима и конфискацией имущества. 7 апреля 2017г. Мингорсуд рассмотрел апелляцию по «делу Муравьева» и оставил приговор без изменений.

В том деле суд признал бизнесмена «фактическим владельцем» австрийских компаний ATEC Holding, ATEC Investment и других, в их числе СП ЗАО «РосинтехГрупп» и ОАО «Мотовело», что стало основанием для конфискации не только личного имущества, но и собственности юридических лиц.

В этом деле Муравьев обвинялся по «чистой» ч.2 ст.243 УК (уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере). В материалах снова фигурировала австрийская компания ATEC Trading, причастная, по версии обвинения, к нанесению ущерба государству на сумму BYN351,6 тыс., которые в казну в виде налогов недоплатили СЗАО «Велосипедная компания МВЗ», ЗАО «МВЗ Техно», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото» и ЗАО «Мотовело Интер». Период инкриминируемого преступления - 2013-15гг. Правда, на сей раз из обвинительного заключения, оглашенного прокурором, следовало, что Муравьев, «будучи лицом, ранее совершившим преступление, являлся лицом, фактически осуществляющим руководство и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью» австрийской и четырех белорусских компаний.

Так что не было никаких оснований сомневаться, что и второй приговор Муравьеву будет обвинительным. Обвиняемый попросил суд огласить его полностью. Процедура чтения текста длилась три часа.

На основании слов нескольких свидетелей Александра Муравьева признали лицом, «фактически осуществлявшим руководство и контроль» за СЗАО «Велосипедная компания «МВЗ», СЗАО «Мотоциклетная компания Минск-Мото», СЗАО «МВЗ Техно», ЗАО «Мотовело Интер».

Приговором суда первой инстанции обвиняемый Муравьев признан виновным в уклонении от уплаты сумм налогов путем умышленного занижения налоговой базы, внесения в налоговые декларации (расчеты) заведомо ложных сведений, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере. По ч.2 ст.243 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 3 года.

«Поскольку ущерб по делу возмещен, то суд считает нецелесообразным назначение дополнительного наказания в виде конфискации имущества», - отмечается в приговоре.

Кстати, все, что можно было, у Муравьева конфисковали еще по первому приговору, прихватив в доход государства даже собственность гражданки России - квартиру в так называемом доме Чижа на ул. Сторожевской, которой бизнесмен никогда не владел.

«Путем поглощения менее строгого наказания, назначенного по настоящему приговору, более строгим наказанием, назначенным по приговору суда Фрунзенского района, окончательно Муравьеву назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях усиленного режима», - прочитала судья.

Что было, то и осталось. Почти слово в слово из пожеланий прокурора Вячеслава Великого, которые он озвучил в прениях сторон. За исключением одного отягчающего вину нюанса. Гособвинитель квалифицировал совершение преступления «из корысти лицом, ранее совершившим преступление». Правда, он не пояснил, в чем корысть Муравьева выразилась, в долларах или в рублях. Суд из обвинения «корысть» исключил.

На традиционный вопрос судьи: «Обвиняемый, вам понятен приговор?» - Муравьев ответил только взглядом. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.