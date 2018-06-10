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Идеальный агент Трамп

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  • Игорь Эйдман, Facebook
  • 10.06.2018, 20:07
  • 1,074
Дональд Трамп

Путин больше не рвется в «Большую семерку». У него теперь другая цель – разрушить ее.

Песков, наверное, первый раз в жизни сказал правду — Путин больше не рвется в «Большую семерку». У него теперь другая цель — разрушить ее. И мощная поддержка есть. Хотел того Трамп или нет, но он стал главным помощником Кремля в этом деле. Последнее подтверждение - устроенный им скандал на саммите лидеров стран G7 в Квебеке.

Еще СССР стремился добиться раскола между США и Западной Европой. Это была основная цель его европейской политики. Путинская Россия решила повторить опыт советских предшественников. Атиамериканизм — главный козырь кремлевской пропаганды. Российские СМИ, тролли, боты, агентура давно пытаются разжечь антиамериканскую истерию в Германии, Франции и других европейских странах. Работа эта стала вдвойне успешной, когда к власти в США пришел Трамп с его антилиберальным и антиевропейским политическим курсом. Теперь, согласно опросам, немцы, например, относятся к американскому президенты хуже, чем к российскому диктатору. Трамп сменил Путина в роли главного европейского аллергена. Впервые за послевоенную историю союз США и Западной Европы оказался под угрозой. Ничего лучшего Кремлю и пожелать нельзя.

Несколько лет назад я в шутку сравнил Путина со старухой из сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке»: «Он хочет стать "владычицей морскою" (мировым лидером), и чтобы "черный негр Обама был у него на посылках". Самые смелые мечты Путина сбылись. Сменивший Обаму президент Трамп ведет себя как идеальный агент Кремля (вероятно не являясь таковым напрямую).

Финал сей истории предсказуем. Возвращение к разбитому корыту неизбежно. Политическая система США уже показала себя «дурако(трампо)устойчивой». Трамп обречен. А потом Путину придется ответить по полной программе за помощь Трампу на выборах, за попытку с его помощью дестабилизировать и расколоть Запад и другие преступления гибридной войны.

Игорь Эйдман, Facebook


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