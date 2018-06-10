В Бресте клубнику продают по 1,5 рубля, а заготовители принимают по 50 копеек 10.06.2018, 20:20

фото: b-g.by

На брестском рынке «Центральный» огромная конкуренция среди торговцев клубникой.

На брестском центральном рынке клубнику продают по цене от 1,5 до 5 рублей, пишет «Брестская газета».

Корреспондент прошла по торговым рядам и узнала, что прибыла клубника, которой в тот день здесь торговали, из Брестского, Каменецкого, Малоритского, Жабинковского, Кобринского, Дрогичинского, Ивановского районов.

фото: b-g.by

Брестчанка Ольга рассказала, что родом она из клубничной столицы Беларуси — д. Дворец Лунинецкого района. По ее словам, сладкая ягода у них занимает участок около 20 соток. За день с него собирают около 270 килограммов клубники. Чтобы собрать спелую ягоду, ежедневно нужно вставать в 4 часа утра.

фото: b-g.by

«Закупочная цена на мелкооптовом рынке, где у населения скупают клубнику заготовители и перекупщики, меняется чуть ли не каждый день, — рассказала Ольга. — Сегодня (6 июня) за килограмм дают 1,5 рубля, а были дни, когда за крупную ягоду предлагали не больше рубля. За ту, что помельче, — 50 копеек. Зависит цена и от погоды, когда ночи холодные, ягод зреет меньше, цена за килограмм, соответственно, поднимается».

фото: b-g.by

Из-за того, что перекупщики постоянно сбивают цены, Ольга выразила сомнение, что в этом сезоне, несмотря на хороший урожай клубники, на ней удастся заработать.