Швейцария: избиратели отвергли инициативу «Суверенные деньги» 10.06.2018, 20:25

Швейцарцы отвергли радикальный план изменить финансовый ландшафт страны.

В ходе референдума, состоявшегося в воскресенье в Швейцарии, был отвергнут радикальный план изменить финансовый ландшафт страны, запретив коммерческим банкам создание электронных денег и предоставить право на эмиссию исключительно Центральному банку. Согласно официальному результату, опубликованному правительством Швейцарии, более трех четвертей избирателей отклонили так называемую инициативу "Sovereign Money" ("Суверенные деньги"), передает svoboda.org.

Кроме того, в ходе референдума швейцарцы одобрили новый закон об азартных онлайн играх, который усиливает регулирующую роль государства в этой сфере.

На референдуме проголосовали все 26 самоуправляемых кантонов Швейцарии, а также было получено простое большинство, необходимое для принятия решения. Как отмечает агентство Рейтер, отклонить предложение избирателей убедила озабоченность потенциальными рисками для швейцарской экономики при введении системы "vollgeld" или "реальных денег".

Швейцарское правительство, которое выступало против плана из-за неопределенностей, к которым бы оно привело, заявило, что удовлетворено результатом референдума. В Швейцарии лишь 10 процентов денежной массы (около 80 млрд франков) находятся в наличном обороте, а остальное - это деньги на депозитах частных банков, используемые для расчетов в электронной форме.

Голосование, проведенное по так называемой "системе прямой демократии", которое возможно в Швейцарии после сбора более 100 000 подписей, должно было сделать Швейцарский национальный банк (SNB) единственным органом, уполномоченным создавать деньги в стране. Вопреки распространенному мнению, большинство денег в мире не выпускается центральными банками, а создается в электронном виде коммерческими кредиторами, отмечает Рейтер.