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Опрос: израильтяне и евреи США по-разному относятся к Трампу

  • 10.06.2018, 20:45

Разногласия касаются решения президента по Иерусалиму и проблемы еврейских поселений.

Результаты двух опросов, проведенных одновременно в Израиле и США и опубликованных 10 июня на сайте Американского Еврейского комитета (AJC), свидетельствуют о расхождениях во взглядах израильтян и американских евреев на целый ряд тем, в числе которых религия, плюрализм, поселения Иудеи и Самарии, а также отношение к президенту Трампу и его деятельности, передает newsru.co.il.

В частности, выяснилось, что ближневосточную политику нынешнего хозяина Белого дома одобряют 57% евреев США, не одобряют – 34%. Среди израильтян это соотношение выглядит так: 77% против 10%.

Мнения американских евреев о переносе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим разделились практически поровну: 46% одобряют, 47% против. Среди израильтян – 85% за и 7% против.

Что же касается самого Трампа, то его деятельностью по-прежнему недовольны подавляющее большинство американских евреев, согласно опросу AJC – 71%. Впрочем, годом ранее таких насчитывалось больше – 77%. Количество тех евреев, кого радует политика президента США увеличилось на те же пять процентных пунктов с 21% до 26%.

Отметим, что, согласно опросу, проведенному на прошлой неделе по заказу Wall Street Journal и NBC, 44% граждан США довольны работой своего президента.

Результаты этого исследования также показывают, что 12% американских евреев считают израильтян братьями, 15% кузенами, 39% членами большой семьи и 31% не ощущают никаких родственных связей. В то же время 28% израильтян считают братьями американских евреев, 10% кузенами, 40% членами большой семьи и 22% не ощущают родственных связей.

Отметим, что опрос в Израиле проводили сотрудники института "Геокартография". В ходе данного исследования были опрошены 1000 израильских евреев в возрасте 18 лет и старше. Статистическая погрешность составляет 3,1%.

Опрос в США проводила компания SSRS, сотрудники которого опросили 1001 человека, а статистическая погрешность составляет 3,9%.


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