Белорусских школьников оденут в форму от «Беллегпрома» 4 10.06.2018, 21:22

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Фото с сайта vmdaily.ru

Ефимчик рассказал, как родителям можно заказать форму в едином стиле для учеников школ.

Председатель концерна "Беллегпром" Николай Ефимчик в эфире программы "Неделя" на канале СТВ рассказал, как родителям заказать форму в едином стиле для учеников школ, сообщает БелТА.

По его словам, чтобы заказать школьную форму в едином стиле для конкретной школы, нужно обратиться в "Беллегпром" или на любое предприятие концерна (которое специализируется на пошиве школьной формы - Прим.). "Мы расскажем, с кем надо посотрудничать, чтобы сделать заказ. Он будет исполнен в любом количестве, размерах и цветовых гаммах", - сообщил руководитель ведомства.

При этом он отметил, что сделать заказ формы еще не поздно. Технологический цикл производства нормального костюма при наличии готовой ткани составляет 60 дней.

Николай Ефимчик проинформировал, что на протяжении последних лет предприятия концерна производят около 1 млн. изделий школьной формы. Причем все они реализуются. Кроме того, по предложению концерна целый ряд школ уже работают над индивидуальной формой. Предприятия "Беллегпрома" готовы продолжать эту работу и в дальнейшем.

Председатель концерна также добавил, что все предприятие отрасли нуждаются в модернизации, несмотря на то, что многие из них уже провели техническое перевооружение. "Если мы не будем держать ту планку, которую требует потребитель, то выпадем из рынка. Поэтому эта тема всегда актуальна: за последние четыре года мы освоили более $500 млн на модернизацию. И эта работа будет продолжена", - резюмировал Николай Ефимчик.