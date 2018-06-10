Евродепутат Ребекка Хармс: Путин боится таких людей как Сенцов 1 10.06.2018, 22:26

Ребекка Хармс

Путин знает, что украинского политзаключенного нельзя сломать.

Депутат Европарламента Ребекка Хармс (Германия) считает, что президент РФ Владимир Путин боится таких людей, как украинский политзаключенный, режиссер Олег Сенцов. Об этом политик заявила журналистам в Киеве 10 июня, сообщает "Громадське".

"Думаю, Путин знает, что Сенцов – это человек, которого он не может сломать. Если бы он был на свободе и оставался в Крыму, Путину пришлось бы бояться его влияния, огласки от такой личности как Сенцов. Потому что Путин боится таких людей как Сенцов. Именно поэтому Олег в тюрьме", – сказала Хармс.

Она высказала обеспокоенность здоровьем Сенцова.

"Я очень волнуюсь за здоровье Олега Сенцова в связи с его голодовкой. Он борется за то, чтобы выпустили всех украинских политзаключенных. Мы поддерживаем его в этой борьбе – собственными призывами, также резолюцией, которая будет на днях рассмотрена и, я надеюсь, принята в Европарламенте", – заявила политик.

"Громадське" сообщило, что 14 июня Европарламент рассмотрит резолюцию по защите прав человека в России, в которой отдельно упоминается проблема политзаключенных.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.

8 июня глава Европейского совета Дональд Туск призвал лидеров стран "Большой семерки" поддержать политзаключенного Сенцова.

9 июня голодающего Сенцова осмотрел консилиум врачей.