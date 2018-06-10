Видеофакт: Водитель на трассе под Минском заметил необычное природное явление 2 10.06.2018, 22:29

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Необычное природное явление наблюдалось на трассе М1 в 60 километрах от столицы.

В воскресенье днем водитель во время движения по магистрали М1 заметил, движущийся вдоль трассы вихрь из песка.

На своей странице в сервисе микроблогов Twitter водитель уточнил, что наблюдал необычное природное явление приблизительно в 60 километрах от Минска