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Видеофакт: Водитель на трассе под Минском заметил необычное природное явление

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  • 10.06.2018, 22:29
  • 1,713

Необычное природное явление наблюдалось на трассе М1 в 60 километрах от столицы.

В воскресенье днем водитель во время движения по магистрали М1 заметил, движущийся вдоль трассы вихрь из песка.

На своей странице в сервисе микроблогов Twitter водитель уточнил, что наблюдал необычное природное явление приблизительно в 60 километрах от Минска


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