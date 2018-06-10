Видеофакт: Водитель на трассе под Минском заметил необычное природное явление

Видеофакт: Водитель на трассе под Минском заметил необычное природное явление2
- 10.06.2018, 22:29
- 1,713
Необычное природное явление наблюдалось на трассе М1 в 60 километрах от столицы.
В воскресенье днем водитель во время движения по магистрали М1 заметил, движущийся вдоль трассы вихрь из песка.
На своей странице в сервисе микроблогов Twitter водитель уточнил, что наблюдал необычное природное явление приблизительно в 60 километрах от Минска
Сегодня мне повезло наблюдать такое по дороге в Минск.😍@tutby pic.twitter.com/bHg6dnRcJF— Евгений Скрилов :3 (@Skrilusha) 10 июня 2018 г.