Борис Джонсон: Путин возглавляет страну, которая потеряла значение в мире 8 11.06.2018, 7:32

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Борис Джонсон

Фото: AFP/KIRSTY WIGGLESWORTH

Экономика России не соответствует ее размерам.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон считает, что президенту РФ Владимиру Путину"очень стыдно" возглавлять страну, которая потеряла свое глобальное значение. Об этом Джонсон сказал во время закрытого ужина с членами Консервативной партии Великобритании, записи его разговора опубликовало 7 июня издание BuzzFeed.

Джонсон заявил, что сейчас экономика России "размером с Австралию". Министр отметил, что когда-то РФ имела глобальное значение, но сейчас потеряла его, несмотря на наличие ядерного оружия.

По словам Джонсона, Путин – "реваншист" и хочет "причинить неприятности". Министр убежден, что мир должен продемонстрировать "твердость" в ответе России.

Он также заявил, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй должна была предложить на саммите "Большой семерки" план по противостоянию российской агресии. По его словам, проблема заключается в том, что Россия "настолько хороша в распространении насилия". Джонсон подчеркнул, что эта страна "великолепна в этом" и это, по его мнению, нужно выявить это насилие и предупредить.

В совместном коммюнике по итогам саммита, который прошел 8–9 июня. в Канаде, лидеры стран "Большой семерки" призвали Россию прекратить ее дестабилизирующее поведение, нацеленное на подрыв демократических систем, а также поддержку сирийского режима. Они обвинили Россию в причастности к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери. Лидеры G7 подчеркнули, что не признают аннексию Крыма, поддерживают суверенитет, независимость, территориальную целостность Украины и готовы к новым санкциям против РФ.

Коммюнике подписали все страны "Большой семерки", кроме США. Путин назвал документ "творческой болтовней".