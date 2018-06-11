Баски выстроились в 200-километровую цепь и требуют независимости 3 11.06.2018, 7:52

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Фото: REUTERS

Десятки тысяч жителей Страны Басков вышли на акцию.

Десятки тысяч жителей Страны Басков — автономного региона на севере Испании — выстроились живой цепью длиной 202 километра с призывом большей автономии, сообщает ВВС.

Цепь протянулась от городов Сан-Себастьян и Бильбао на севере Испании до Витории, столицы Страны Басков, где находится ее парламент.

Регион обладает более высокой степенью самоуправления, чем Каталония, которая активно добивается независимости от Мадрида.

В последние годы в Стране Басков поддержка идеи независимости несколько ослабла. Тем не менее, многие считают, что население должно иметь право провести референдум по вопросу своих будущих отношений с Мадридом.

Фото: EPA

В мае сепаратистская группировка ЭТА (Euskadi Ta Askatasuna — «Страна Басков и свобода»), боровшаяся за независимость Страны Басков, официально объявила о роспуске. Это произошло почти через 50 лет после гибели первой жертвы в этом конфликте.

Европейский союз считает ЭТА террористической организацией, между 1968 и 2010 годами от ее рук погибло более 800 человек. В 2011 году группировка объявила о постоянном прекращении боевых действий.

Участников воскресной акции попросили написать свои пожелания на шейных платках, которые послужили звеньями живой цепи.

Некоторые участники несли символы поддержки сепаратистов-каталонцев.

В прошлом году запрещенный референдум об отделении Каталонии от Испании и последовавшее одностороннее провозглашение независимости региональным правительством вынудили Мадрид ввести прямое правление в регионе.

А в отношении политиков, возглавивших этот процесс, были начаты судебные разбирательства, основанные на статье в конституции Испании о том, что страна является неделимой.

Фото: REUTERS

Баскский регион обладает большей автономией, чем любой другой из 16 регионов Испании. У него собственная полиция, система образования, язык, а также особые финансовые отношениями с Мадридом.

В отличие от Каталонии, где отделение поддерживают около 50% населения, в Стране Басков в настоящее время к независимости, согласно опросам, стремятся лишь 15−17% жителей.