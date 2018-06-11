Защитники Куропат выставляют возле скандального ресторана 12-часовую стражу 1 11.06.2018, 8:07

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Фото: onliner.by

За вахту будут отвечать семь организаций.

10 июня рядом с рестораном «Поедем, поедим» продолжается протест. Защитники Куропат раздают листовки клиентам, которые приезжают в учреждение. Посетителей немного, сообщает «Белсат».

11 июня у ворот ресторана «Поедем, поедим» состоится совещание (в 12:15), на котором утвердят план стражи. За него будут отвечать 7 организаций: «Альтернатива», Движение солидарности «Разам», Белорусская Христианская демократия, Белорусский Народный фронт, Молодой фронт, Консервативно-Христианская партия – БНФ, «Европейская Беларусь».

Согласно плану, ежедневная стража продлится от 12:00 до 24:00.

Ресторан «Поедем, поедим» на 51-м километре минской кольцевой автодороги должен был открыться 1-го, потом — 5 июня.

Сначала протестующие не пускали на территорию учреждения автомобили доставки. А теперь пытаются объяснить потенциальным клиентам ресторана, что рядом с ним находится место, где были расстреляны от 30 до 250 тысяч человек.