Три причины, по которым белорусские власти пойдут на повышение пенсионного возраста 13 11.06.2018, 8:32

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Правительство подумывает о том, чтобы уравнять пенсионный возраст для мужчин и женщин.

Не исключено, что с 2023 года увеличение пенсионного возраста коснется только женщин. Тогда к 2032 году они будут выходить на пенсию в 63 года, наравне с мужчинами.

Выравнивание пенсионного возраста белорусские власти считают выгодным для экономики. Издание zautra.by называет причины, почему власти все-таки могут пойти на эту непопулярную меру.

Дыра в ФСЗН не залатывается

В прошлом году расходы Фонда соцзащиты населения (ФСЗН) равнялись 12,2 миллиарда рублей. 1,2 миллиарда пришлось покрывать из бюджета страны, потому что в самом фонде денег не хватало. Дыра в ФСЗН образуется ежегодно, начиная с 2013 года.

Постепенное повышение пенсионного возраста к 2023 году до 58 лет для женщин и и 63 лет для мужчин отчасти позволяет не увеличивать нехватку средств, которая была бы неизбежной из-за роста количества получателей пенсий. Но эта мера лишь отсрочила обострение вопроса субвенций из бюджета в ФСЗН.

Между тем новый этап увеличения пенсионного возраста позволил бы удержать или уменьшить дефицит ФСЗН, сохранив размер пенсий на уровне хотя бы 40% от средней зарплаты. Так как белорусские мужчины живут на 10 лет меньше женщин, новое повышение пенсионного возраста означало бы, что многие из них рискуют до пенсии даже не дожить.

Женщины живут дольше мужчин

Во всем мире женщины живут дольше мужчин − примерно на 7-10 лет.

В Беларуси этот разрыв колеблется на отметке 10 лет. В среднем родившиеся в 2015 году девочки проживут на 11,5 лет дольше, чем их ровесники мальчики (78 лет и 66,5 года).

В Беларуси в этом году на заслуженный отдых выйдут мужчины в возрасте 61 года и женщины 56 лет. Это мужчины, родившиеся в 1957 году и женщины, родившиеся в 1962-м. При этом ожидаемая продолжительность жизни 55-летних женщин в 2016 году была 26,4 лет, а 60-летних мужчин − 15,8.

Если бы правительство приняло решение к 2032 году выровнять пенсионный возраст для обоих полов на уровне 63 лет, то в тот год на пенсию вышли бы люди, родившиеся в 1969 году. Сейчас этим людям 49-50 лет. Выйдя на заслуженный отдых в 2032 году, эти мужчины прожили бы 10-15 лет, а женщины – 17-20.

Как видно, даже при одинаковом пенсионном пороге, мужчины могли бы наслаждаться заслуженным отдыхом меньше времени, чем женщины.

Здоровье мужчин оставляет желать лучшего

Среди основных причин смертности в Беларуси лидируют болезни системы кровообращения, на втором месте – новообразования. На четвертом месте стоит смерть от внешних причин. Смертность мужчин от первой причины в 6 раз выше, чем женщин. От инфаркта миокарда мужчины умирают в 20 раз чаще. От новообразований – больше чем в 2 раза. От ДТП, пожаров, убийств, самоубийств мужчины погибают почти в 6 раз чаще.

При всем этом мужчины реже обращаются к врачу, если чувствуют недомогание или заболевают. Соответственно, они чаще имеют запущенные формы болезни.

Очевидно, что только лишь выравниваем пенсионного возраста, ситуацию не изменить, поэтому эксперты рекомендуют реализовывать политику повышенного внимания к здоровью мужчин на протяжении всей жизни.