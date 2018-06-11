Леонид Заико: «Белнефтехим» может отдавать бензин гражданам бесплатно 3 11.06.2018, 8:46

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ФОТО: ONLINER.BY

Концерн получает сверхприбыли от торговли российской нефтью.

В конце мая глава концерна «Белнефтехима» Игорь Ляшенко рассказал, что при нынешних ценах на нефть бензин подорожает почти на 24%. Через несколько дней представителя нефтехимической отрасли поддержал заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко. «За последние полтора месяца цена нефти повысилась на 30%... Поэтому повышение цен на топливо неизбежно», - заявил вице-премьер.

Сколько на самом деле должен стоить бензин в Беларуси и почему власти готовят народ к неизбежному скачку цен на топливо? На эти вопросы сайту ucpb.org отвечает руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико:

- Цены растут потому что это выгодно тем, кто занимается импортом российской нефти. Мы потребляем всей страной всего лишь 7 миллионов тонн нефти, а покупаем 22 миллиона. И вот на этих 15 миллионах сидят все те, кто любит зарабатывать деньги из ничего.

На этих 7 миллионах, которые мы сами потребляем, с учетом нефтепереработки и продажи топлива за рубеж, цены мы могли бы вообще не трогать.

Один мой коллега подсчитал и говорит: «Федорович, с учетом того, что мы зарабатываем на экспорте нефтепродуктов (а это до 40 % нашего экспорта), на бензине, который мы продаем на запад – так мы нашим гражданам можем бензин бесплатно отдавать.

Второе, что важно: в цене бензина половина – это налоги. Вообще в разных странах цена бензина отличается тем, какой удельный вес в ней занимают налоги. Сегодня мы покупаем нефть по 350 долларов за тонну в России. Поэтому я могу сказать вполне определенно: цена бензина должна быть 50-60 центов за литр. То есть рубль, рубль двадцать. Все остальное - от лукавого.