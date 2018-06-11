В Москве митинговали «За свободную Росиию»: сильные кадры 2 11.06.2018, 8:52

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Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

За кого россияне вышли на акцию на проспекте Сахарова.

В Москве на проспекте Сахарова около двух тысяч человек приняли участие в санкционированном митинге «За свободную Россию без репрессий и произвола». Трое участников были задержаны, пишет «Новая газета».

Журналисты издания разбирались, за кого конкретно россияне вышли на митинг:

Плакат с изображением Сенцова. Его держит и Аскольд Куров — режиссер документального фильма «Процесс» о деле украинского режиссера (верх, центр). Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Сегодня — 29-й день голодовки украинского режиссера Олега Сенцова, приговоренного к 20 годам заключения в российской колонии. Он требует освобождения 64 украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах и колониях. Себя в этот список режиссер не включил.

Требование освобождить Александра Кольченко (плакат слева). Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Александр Кольченко, антифашист и еще один осужденный по делу «крымских террористов», начал голодовку, требуя освободить Сенцова. Он потерял 10 кг веса и несколько дней назад объявил об окончании голодовки.

У сцены — шеренга митингующих за освобождение Армана Сыгынбаева (дело «Сети») и Алексей Малобродского (дело «Седьмой студии») Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Арман Сыгынбаев — один из обвиняемых по делу «Сети». Его и еще пятерых (Егора Зорина, Илью Шкурского, Василия Куксова, Дмитрия Пчелинцева и Андрея Чернова) обвиняют в том, что они собирались устроить теракты во время президентских выборов и чемпионата мира по футболу в России.

Подсудимых подвергали психологическому давлению, пытали током и подвешивали вниз головой в подвале СИЗО.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Предпринимателя и инженера Валерия Пшеничного, задержанного по подозрению в хищении бюджетных средств, нашли мертвым в СИЗО №4 Санкт-Петербурга 5 февраля.

Результаты экспертизы показали, что заключенного били (руками и электрошокером), пытали перед смертью.

Участники митинга требуют свободы политзаключенным. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Оюба Титиева, главу чеченского «Мемориала», обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

Защита утверждает, что его дело сфабриковано, а наркотики в машину Титиева подбросили полицейские. Запись с камеры наблюдения адвокатам не предоставили: в полиции заявили, что в день задержания она не работала.

Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Кирилл Серебренников, художественный руководитель «Гоголь-центра» — один из фигурантов дела «Седьмой студии», которых обвиняют в хищении 133 миллионов рублей из средств Минкульта на проект «Платформа».

С лета 2017-го года Серебренников находится под домашним арестом.

Участник акции напоминает о том, что полиция может задерживать за надпись на плакатах. Фото: Виктория Одиссонова / «Новая»

Бывший директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, единственный из обвиняемых по делу «Седьмой студии», кто находился в СИЗО до 14 мая этого года.

Следственный комитет неоднократно запрещал смягчать меру пресечения, несмотря на возраст и жалобы на здоровье у подсудимого. 10 мая Малобродсокго госпитализировали в тяжелом состоянии прямо из зала суда.