Принц Гарри и герцогиня Сассекская посетят «Игры непокоренных»
- 11.06.2018, 8:59
Осенью герцог и герцогиня Сассекские отправятся в тур в Австралию, Фиджи, Тонга и Новую Зеландию.
Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган в октябре посетят "Игры непокоренных", которые в октябре пройдут в Сиднее. Об этом 11 июня сообщает АВС News.
Осенью королевская чета отправится в тур в Австралию, Фиджи, Тонга и Новую Зеландию.
Премьер-министр Малькольм Тернбулл приветствовал решение принца Гарри и его супруги посетить в ходе тура игры.
"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году.
В 2017 году Украина впервые выступала на турнире, завоевав 14 медалей: восемь золотых и по три серебряных и бронзовых.
В 2018 году "Игры непокоренных" пройдут 20–27 октября в Сиднее.