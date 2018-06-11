Принц Гарри и герцогиня Сассекская посетят «Игры непокоренных» 11.06.2018, 8:59

Осенью герцог и герцогиня Сассекские отправятся в тур в Австралию, Фиджи, Тонга и Новую Зеландию.

Герцог и герцогиня Сассекские Гарри и Меган в октябре посетят "Игры непокоренных", которые в октябре пройдут в Сиднее. Об этом 11 июня сообщает АВС News.

Осенью королевская чета отправится в тур в Австралию, Фиджи, Тонга и Новую Зеландию.

Премьер-министр Малькольм Тернбулл приветствовал решение принца Гарри и его супруги посетить в ходе тура игры.

"Игры непокоренных" (Invictus Games) – международные спортивные соревнования в паралимпийском стиле, основанные принцем Уэльским Гарри в 2014 году.

В 2017 году Украина впервые выступала на турнире, завоевав 14 медалей: восемь золотых и по три серебряных и бронзовых.

В 2018 году "Игры непокоренных" пройдут 20–27 октября в Сиднее.