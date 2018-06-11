«По заказам видно, что люди беднеют» 2 11.06.2018, 9:08

3,875

Фото: onliner.by

Монтеры кондиционеров из Минска рассказали о своем бизнесе.

У кондера два блока: внутренний и наружный. Наружный — это штуки, которые висят на фасадах. В основном их стараются вешать под окно. Ваня обматывается страховочным поясом. Саша страхует. Люлька — это дорого. 15-й этаж. Кондиционер ставится на кронштейны. Мастер ложится на блок, чтобы закрутить дальние гайки. 75% тела Вани на улице… Они с Сашей занимаются вентиляцией и кондиционированием (вот профиль). Представители различных профессий продолжают рассказывать onliner.by о своем ежедневном труде.

БНТУ, гематома, фреон

ИП зарегистрирован на 23-летнего Сашу. Обязанности в конторе распределяются четко: Саша — теоретик и младший товарищ, пока набирается опыта, 35-летний Ваня — практик и старший товарищ.

У Саши высшее образование. Парень окончил БНТУ. Кафедра «Теплогазоснабжение и вентиляция». Учился на платном, распределяться не пришлось: спасибо родителям и шести баллам, которых не хватило, когда сдавал физику, математику и белорусский на тестировании.

Парень никогда не думал, что ему придется работать руками, но теперь чувствует себя нормально: «Никакого зашквара. Мне стыдиться нечего. Я делом занят».

Одна из рабочих Сашиных рук обожжена фреоном. В тот день подключал манометр. Хотел проверить давление и понять, добавлять фреон или нет. Попросил заказчика включить на холод. Он перепутал и включил на обогрев. На обогреве давление в раз десять больше. В итоге манометрические трубки сорвало — вся струя направилась прямо в ладонь парню.

— Сначала смотрю: покраснение. А потом получилась огромная гематома фиолетового цвета. Замотал, но через два дня открыл и испугался: «Ёпрст, что делать?» Пошел к врачам, все разрезали, зашили. Небольшая разница по цвету кожи есть до сих пор.

При этом парень напирает на то, что их работе нужна теоретическая основа.

— Когда ко мне прилетает заказ (ну, сам он не прилетает, все сами договариваемся). Я рисую проект или делаю расчет, чтобы у меня была хотя бы минимальная опора. Работать на глаз, в моем представлении, слишком рискованно.

Альпинизм, печенье, активированный уголь

На своем третьем курсе Саша работал проектировщиком в одной частной конторе. Потом увидел объявление про обслуживание кондиционеров в магазине. Позвонил руководителю: «Хочу попробовать». — «Есть опыт?» — «Нет». — «Ну…» — «Так научите». — «Ладно, приходи».

Ваня как раз там подрабатывал. Ребята познакомились. Ходили, работали, общались, решили открывать свое.

— Видели какие-то косячные решения и при подборе оборудования, и при монтаже. Понимали, что технически можем сделать качественнее, — говорит Ваня.

По образованию он повар-кондитер. Сразу после училища работал в «Салодкам фальварке». Был худеньким и окруженным тетеньками. Помнит, что парней трудилось всего двое и что работы хватало.

Однажды Ваня поставил готовиться три поддона печенья и ушел в другой цех. По ходу дела почувствовал не слишком кулинарный запах и понял, что надо спешить на помощь печенью. Правда, к тому моменту оно уже превратилось в активированный уголь.

Потом был рынок «Экспобел». Отдельная страна, где можно поесть, одеться и даже поспать.

— Может, 2003 год — тогда еще можно было заработать. И получалось хорошо. Долларов 800, 900, 1000 я вынимал и не задумывался о будущем вообще. Деньги как легко приходили, так легко и уходили. Ну, и доллар был стабильный.

Ваня продавал все: и стройматериалы, и канцтовары, и крышку закаточную. Сперва работал на кого-то, потом арендовал свой контейнер. Но стало скучно, и спустя год работы промышленным альпинистом он познакомился с вентиляцией.

Любань, сифонит, трудодень

Когда начинаешь говорить про конкуренцию чуть ли не с любым минским ипэшником, возникает ощущение, что мы живем в Китае.

— Много кто демпит. Специалистов появляется все больше, — говорит Саша. — Это объективно, я считаю, что в кондиционировании, в принципе, нет ничего сложного. Поставить кондиционер на стену может, ну, наверное, каждый пятый или четвертый. Сделать без «косяков» — ну, тут уже меньше. Мы часто закрываем чужие просчеты. Кто-то плохо завальцует трубу — она сифонит. Это ж фреон, газ, он дико летучий. Минимальная щель — стремится в нее. В итоге кондиционер не холодит.

Так вот, конкурентов — тьма.

— Наверное, в районе тысячи. Потому что люди из областей едут в Минск. Это белорусская специфика. У нас очень заточенная на столицу страна. Все стараются оказаться в Минске. Отсюда и такая конкуренция во всех сферах. Выборка больше, денег — тоже больше.

При этом, говорят ребята, если ехать на периферию, там специалистов практически нет.

— Мы периодически выбираемся на гастроли. Волковыск, Любань, Солигорск — буквально один-два специалиста на город. У нас турне было недавно. Поехали в Свислочь на демонтаж, сняли там кондер, повезли в Волковыск, там смонтировали.

В случаях выездной работы сразу оговаривается стоимость топлива.

— Если ехать за 300 километров, человек подумает, выгодно оно ему или нет. Нам, конечно, да, выгодно. Получаем за работу, за бенз — ну и считаем, что у нас уходит целый трудодень. Клиенты могут обижаться, но есть простая математика. Ну и, как правило, не обижаются. Потому что, повторюсь, мастеров в регионах мало.

YouTube, пиво, «В мире животных»

Говорим про средний ценник.

— Поставить кондер — 220 рублей вместе с коммуникациями до трех метров. Обслуживание — порой доходит до 80 рублей, если разбирать аппарат вообще полностью. Это полтора-два часа. Да, знайте: за 10 минут кондер не обслужишь.

Оказывается, если запустить кондиционер, потом можно увидеть дивный новый мир: плесень, грибок, иногда даже жуки и мокрицы.

— Приезжаем мы себе спокойно работать, а у нас в кондиционере — «В мире животных». Офисное помещение. Сняли фильтры, а там просто ковер из пыли и жучки строят свою страну. Про дохлых комаров вообще не говорю. Если так, значит, аппарат не обслуживали больше года. Самое плохое — что люди этим дышат. Пыль-то еще ладно, а плесень и грибок на дренажном поддоне… Иногда снимаешь его, а там просто цветы растут и грибы поспевают.

Возвращаемся к теме чужих «косяков».

— Однажды мы даже видели самостоятельно установленный кондер.

Человек посмотрел YouTube и после 10 часов монтировал. Хотя у профессионалов процесс занимает пару часов.

— Звонит человек: «Мне нужно отвакуумировать систему и запустить кондиционер». Ну, я думаю: с матчастью знаком, наверное, когда-то на фазе строительство начали монтаж, но заморозили, — вспоминает Ваня. — Нет, оказывается, человек где-то купил бэушный кондиционер, посмотрел YouTube, взял тормозные вальцовки от автомобиля (а кондиционерные от них отличаются) и стал делать. «Очумелые ручки». Приезжаю, начинаю вакуумировать систему, а у меня что-то сифонит. Что за ерунда? Геморроя для обычного кондера слишком много.

Стали беседовать с хозяином.

— Начинаю объяснять, что будет, если нормально не сделать. Он такой: «А вот я смотрел в интернете, там про это ничего не говорили». Так он и раскрылся со своей самодеятельностью. Оказалось, они взяли с другом по бутылочке пива, решили повесить кондиционер, потом взяли еще по две бутылочки и повесили.

Расчеты следующие. Новый кондиционер в среднем — это 600 рублей. Бэушка — 300. Купить новый кондиционер и позвать профессионалов — 820 рублей. Сделать все самому — 300 рублей и шесть пива. Понятное дело, экономнее. Но нет страховки от последствий.

Озеро, мини-мойка, труд адский

— Если человек состоятельный, то он лишний раз все пересчитает, — делится опытом общения Ваня. — Если среднего достатка, которых большинство, то соглашается не глядя. Почему так, не знаю. Но я 10 лет занимаюсь кондиционированием. Наблюдаю эти процессы. Правда, люди становятся беднее. Чаще покупают бэушные кондиционеры.

С крутыми проектами фартит не столь часто, как хотелось бы, но бывает.

— Допустим, проект на 200 «квадратов» — рублей 400—500 за работу. Сделать — 3000 рублей. Это три дня нашей работы. Выгодно, но труд адский. Самый жирный запрос за последнее время — каркасно-щитовой дом, который еще строится. Человек попросил сделать приточно-вытяжную систему. Просыпаешься как будто на берегу горного озера. У заказчика какие-то проблемы со здоровьем, требуется свежий воздух. Автоматика очень дорогая. Мы делали все под ключ. Для коттеджа очень мощно.

За работу получили $700 на двоих.

— По $500 в месяц мы имеем. $350 с одного проекта — это редко. Обычно по чуть-чуть, но чаще. В день можно сделать три монтажа. Но иногда два дня просто ездим по людям, договариваемся. Это специфика. Из пяти могут согласиться двое.

Бизнес требует финансовых жертв. В прошлом месяце ребята покупали перфораторы и мини-мойку. Вышло долларов 800.

— Если прикинуть траты в прошлом месяце, еще потратили на расходники долларов 300—350, рекламу… Реклама у нас завязана на два источника. Если ее прям полностью запускать, это 1000 рублей России в день на один источник и 700 рублей на другой — в среднем долларов 700. По налогам — стараемся работать через безнал. Проще потом 5% с того, что пришло, заплатить. Просишь человека в кассу сходить, потом видишь, что оплата пришла, — меньше мороки.

Пока ребята вкладывают в дело почти все, что зарабатывают. Говорят, хотят развиться в более просторную структуру и меньше работать руками.