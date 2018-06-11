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Прозорливый Оруэлл

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  • Илья Константинов
  • 11.06.2018, 9:28
  • 2,107
Илья Константинов

Имейте смелость называть вещи своими именами.

Не перестаю удивляться, насколько прозорлив был Оруэлл: "Кто владеет настоящим, тот владеет прошлым. Кто владеет прошлым, тот владеет будущим".

Это я в связи с появившейся в печати информацией о существовании секретного приказа, предписывающего уничтожать учетные карточки бывших заключенных по достижению ими (живыми или мертвыми) 80 лет. Если, конечно, такой приказ действительно существует.

Но я почему-то в данном случае склонен верить журналистам. Жизненный опыт, знаете ли...

Независимо от того, какими мотивами руководствовались авторы этого документа (может быть - экономическими: чтобы всякий "мусор" не занимал драгоценную нежилую площадь, где можно организовать склад пиломатериалов, например), повторяю - независимо от мотивов, решение это чудовищное. Бывших зэков, фактически, уничтожают во второй раз, поскольку пока жива хоть крупица памяти, жив и человек.

Все это прекрасно иллюстрирует нравственный уровень руководящего состава силовых министерств и ведомств. У них не только что рука, ни один мускул не дрогнет, если "братия" скажет "Надо"! А многие и по собственному почину готовы.

Из любви к искусству, так сказать.

Какими же мы были наивными, списывая злодеяния прошлого на коммунистическую идеологию и закрывая глаза на человеческую натуру.

Да и идеология-то эта в эпоху ее заката была не более, чем оформлением овладевшей обществом душевной лености.

Идеология почила, а потенциальных и актуальных палачей - пруд пруди. И тоталитаризм никуда не делся, просто изменил форму. Я бы даже осмелился предположить, что якобы побежденный "свободным миром" тоталитаризм коварным образом разлился по всей планете и самые его спелые плоды ожидают нас впереди.

"Что же делать, с чего начать"? - спрашивают нетерпеливые юноши.

Во-первых, соблюдать правила личной гигиены: не идти в палачи, не поддерживать палачей. А, во-вторых, иметь смелость называть вещи своими именами.

Может быть, это и не достаточные условия гуманизации общества, но очевидно - необходимые.

Илья Константинов, «Фейсбук»


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