NASA опубликовало снимок галактики с огромными запасами газа 11 11.06.2018, 9:55

1,557

Фото: nasa.gov

Галактика IC 4870 находится в 28 миллионах световых лет от Земли.

Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) опубликовало снимок галактики IC 4870, внутри которой можно увидеть потоки голубого газа. Об этом сообщила пресс-служба NASA.

Снимок был сделан с помощью телескопа Hubble.

Галактика IC 4870 была открыта в 1900 году Делайлом Стюартом, она находится в 28 млн световых лет от Земли.

"Она содержит активное галактическое ядро: чрезвычайно светящуюся центральную область, настолько освещенную радиацией, что она может затмить остальную галактику вместе взятую", – говорится в сообщении.

Отмечается, что IC 4870 относится к сейфертовским галактикам. Они отличаются эмиссионными линиями, указывающими на мощные выбросы газа.

В NASA добавили, что снимок, сделанный Hubble, поможет ученым "лучше понять истинную природу галактик" во всем космосе.

Космический телескоп Hubble был запущен на околоземную орбиту в апреле 1990 года. За все время работы он сделал более миллиона снимков. В космосе телескоп был размещен, чтобы регистрировать электромагнитное излучение в диапазонах, которые не пропускает земная атмосфера.