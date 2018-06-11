Разгром «прачечной» Путина 4 Алексей Панич, Евгений Упоров, «Форбс»

11.06.2018, 9:59

7,508

Как британские санкции ударят по российскому капиталу.

В мае в Великобритании были приняты два важных документа в отношении России: долго обсуждавшийся Закон о санкциях и противодействии отмыванию денег и доклад комитета по иностранным делам палаты общин «Московское золото: российская коррупция в Великобритании».

Как говорится, долго запрягали — быстро понеслись. После принятия этих «программных» для Великобритании документов действия властей последовали незамедлительно: в прессу просочилась информация, что Национальное криминальное агентство страны расследует происхождения капитала 140 человек, каким-либо образом «связанного с Россией».

Санкции на выходе

Начиная с 2014 года в отношении России действуют два крупных санкционных режима, введенных по обе стороны Атлантики: в США и Евросоюзе. При этом на Великобританию как на часть Евросоюза в полной мере распространяется и его санкционное законодательство в отношении России. Но все изменится 30 марта 2019 года: этот день объявлен «днем Brexit», начиная с которого Великобритания официально выходит из состава Евросоюза и из-под его юрисдикции.

В этой связи для исполнения принятых на себя международных обязательств Великобритании придется задуматься о выработке собственного санкционного режима в отношении России. Запрос на санкционное регулирование привел к появлению Закона о санкциях и противодействии отмыванию денег (Sanction and Anti-Money Laundering Act), подготовка которого была официально анонсирована в речи английской королевы Елизаветы еще в июне 2017 года, а его принятие в окончательной редакции произошло в мае этого года.

Этот закон вступает в силу в «день Brexit», и допустимо утверждать, что именно это время ознаменует для России появление еще одного, помимо США и ЕС, серьезного санкционного режима.

Новое санкционное законодательство Великобритании может стать гибридным — в него войдут наиболее эффективные практики уже существующих санкционных режимов. По крайней мере именно к этому парламентарии призывают английское правительство в недавно опубликованном докладе «Московское золото: российская коррупция в Великобритании».

По своему содержанию данный доклад практически полностью посвящен критике текущего санкционного регулирования. Как указывают парламентарии, в действующем санкционном режиме много пробелов, которые позволяют обходить санкции, а Великобритания продолжает восприниматься как место для отмывания капитала.

Выключение машины по отмыванию русских денег в Лондоне, лондонского «ландромата» (от английского слова laundromat — «прачечная») — это основная задача британских властей, сформулированная в докладе английских парламентариев.

Чего ожидать

Юристов часто привлекают для проведения так называемого «санкционного комплаенса» в отношении существующих операций компании, планируемых или уже совершенных сделок, и обычно эта работа предполагает проверку условий сделки на соответствие действующему законодательству.

Между тем действующее санкционное законодательство не представляет собой тихую гавань правовой определенности, а подвержено постоянным изменениям, которые бизнес обязан учитывать в своей работе.

Недавно принятый английский закон о санкциях является, по большей части, процедурным. Аналитики подчеркивают, что в законе содержится мало конкретики относительно будущего санкционного режима. В законе предусматриваются большие полномочия правительства по формированию санкционного режима, закрепляются процедуры административного и судебного оспаривания включения того или иного лица в санкционный список.

В качестве одной из целей санкционного регулирования объявлена защита прав человека, а сам закон предусматривает формирование в Великобритании собственного «списка Магнитского», в который включаются лица, виновные в вопиющих нарушениях прав человека.

В связи с расширенными возможностями правительства по оперативному реагированию, знание текущей политической повестки становится как никогда актуальной для бизнеса, подпадающего под «санкционный комплаенс». В этом смысле доклад «Московское золото…» показывает возможные направления дальнейшей политики в области санкционного регулирования и задает тренд формирующегося нового санкционного режима.

Из доклада мы можем сделать вывод, что санкционная политика Великобритании будет во многом обращена на внутренний рынок — в фокус законодателя, в частности, попал рынок элитной недвижимости Лондона, вопросы, касающиеся процедур заключения госконтрактов, размещения акций на Лондонской фондовой бирже и так далее.

Зачистка офшоров

Критикуя пробелы текущего санкционного режима, парламентарии отметили большое количество непрозрачных сделок с участием офшорных компаний, истинные владельцы которых скрыты. Особое внимание парламентариев привлекла ситуация на рынке элитной недвижимости Лондона, в котором «ландромат», по мнению парламентариев, работает «на полную катушку». В докладе была подчеркнута необходимость до 2021 года создать реестр истинных владельцев зарубежных компаний.

Английское правительство уже давно предпринимает попытки для увеличения прозрачности на офшорных территориях, и не без успеха. В докладе отмечается, что на Британских Виргинских Островах был введен реестр, получивший название BOSS.

В реестре раскрываются сведения о лицах, прямо или косвенно владеющих офшорными компаниями. Тем не менее и эта недавно введенная система не справляется — по крайней мере в отношении более четверти всех зарегистрированных на БВО компаний, поскольку в реестре зарегистрированы офшорные фирмы других юрисдикций, которые раскрывать истинных владельцев не спешат.

Иными словами, для выполнения возложенной задачи необходимы согласованные действия офшорных юрисдикций по созданию реестров, подобных BOSS. Однако здесь в планы правительства, что называется, вмешивается погода. Офшорные территории, которые находятся на удаленных тропических островах, часто подвержены разрушительным ураганам, а бизнес по регистрации компаний является для них доходной статьей бюджета.

В связи с этим английское правительство взяло на себя обязательство по выплате компенсации офшорным юрисдикциям, которое, вероятно, увязывается с тем, что последние введут прозрачную систему отслеживания истинных владельцев компаний. Программный документ о помощи, оказываемой Великобританией пострадавшим от ураганов территориям, был опубликован практически одновременно с докладом «Московское золото».

На момент обсуждения закона о санкциях и противодействии отмыванию денег Великобритания ввела уже более 30 санкционных режимов. Эти режимы включают в себя санкции против отдельных государств, против организованных групп и отдельных частных лиц, которых на текущий момент более 2000 человек.

Санкционная политика сохраняет вектор на расширение, это означает, что в ее фокус будут попадать все новые сферы, а существующие окна возможностей завтра могут быть объявлены пробелами санкционного регулирования и включены в повестку законодателя.

Улавливание направления политического ветра критично для раннего выявления санкционных рисков, поэтому санкционный комплаенс не может ограничиваться рамками действующего закона и требует от бизнеса быть особо чувствительным к политическим процессам.

Алексей Панич, Евгений Упоров, «Форбс»