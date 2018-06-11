«Многие недовольны очередным повышением пенсионного возраста»13
- 11.06.2018, 10:38
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Что бобруйчане думают о том, что женщины будут уходить на пенсию в 63 года.
«Совет республики» на очередном заседании рассмотрел вероятность очередного повышения пенсионного возраста в Беларуси. В этот раз новшество коснется не всех. Правительство решило отправлять женщин на пенсию одновременно с мужчинами – в 63 года, пишет «Бобруйский курьер».
Предполагается, что очередное повышение пенсионного возраста для женщин может начаться с 2023 года и продлиться до 2032 года. Это якобы должно позволить сохранить пенсии на нынешнем уровне (не менее 40% от среднемесячной зарплаты).
Последнее повышение пенсионного возраста в Беларуси началось с 2017 года и продлится до 2022 года. Каждый год в течение этих пяти лет пенсионный возраст повышается на шесть месяцев. В результате к 2022 году возраст выхода на пенсию для женщин вырастет с 55 до 58 лет, а для мужчин – с 60 до 63 лет.
Журналисты спросил у бобруйчан, согласны ли они выйти на пенсию ещё позже:
- Я категорически против, - считает пенсионерка.
- Мы должны высказаться против очередного повышения пенсионного возраста, - говорит молодая бобруйчанка.
- Сейчас уже 58 лет для женщины — потолок. Многие этим недовольны, - сетует белоруска.