В ожидании падения режима 2 11.06.2018, 10:34

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Фото: REUTERS/Scanpix/LETA

Как крымские татары сопротивляются оккупационной власти.

Крымские татары, очередную годовщину депортации которых мир отметил в мае, по-прежнему остаются той частью населения Крыма, которая наиболее последовательно выступает против присоединения к России. Свое видение того, как этот народ вписался в новые жизненные реалии, изложили в Риге бывший политзаключенный, зампредседателя Меджлиса крымско-татарского народа Ахтем Чигойз и директор расположенного в Киеве Крымского института страгегических исследований Арсен Жумадилов. «Спектр» публикует фрагменты их выступлений.

Арсен Жумадилов: «Крымские татары и есть коренной народ этой земли»

— Многие люди по-прежнему считают, что Крым был исконно русским, и украинским он стал по стечению каких-то глупых обстоятельств. Так вот мы — крымские татары — живое свидетельство того, что это действительно миф. Ведь в 2014 году Россия нарушила не только основополагающие принципы международных отношений и международного права, как то: территориальная целостность суверенного государства, но и второй основополагающий принцип — право народов на самоопределение.

Референдум, который они якобы провели, где якобы эфемерный крымский народ самоопределялся, шел в нарушение нашего права — крымско-татарского народа на самоопределение. Потому что мы, крымские татары, и есть коренной народ этой земли.

Русские всячески пытаются в своих исторических изысках преподнести, что крымские татары — это пришлый народ, наследники монголо-татар, которые прибежали в Крым в XIII веке. На самом деле они здесь опускают и выносят за скобки очевидные факты, что тюркский язык был здесь уже по сути в VII—VIII вв.еке. Что первые письменные памятники истории на тюркском языке в Крыму датируются XI—XII вв.еком. Они упускают, что монголо-татары для крымских татар — это как для украинцев Рюриковичи, то есть это то племя, которое дало управленческую династию, но это не означает, что все остальные вдруг вымерли.

Вот так же и в Крыму — до этого там жили народы и племена, которые потом были объединены в единое государственное устройство, которое потом было названо Крымское Ханство.

Ахтем Чигойз провел немало времени в тюрьме за свои убеждения.

Фото: AP/Scanpix/LETA

Ахтем Чигойз: «Крым стал территорией трагедии»

— С момента развала СССР Россия активно финансировала и поддерживала события на отторжение Крыма. Не получалось. И в этот раз бы не получилось. Войска ввели.

Прим. «Спектра»: Как неоднократно заявляли российские власти, в событиях, предшествовавших референдуму о присоединении Крыма к России и непосредственно во время его проведения, принимали участияе военнослужащие подразделений Черноморского флота России, базирующегося в Крыму, где, по договору с Украиной, Россия имела право размещать до 20 тыс. военнослужащих. Они были введены в населенные пункты Крыма из мест их дислоцирования с целью обеспечения порядка. При этом эти военнослужащие были в российской военной форме и с оружием, но без опознавательных знаков, и российское командование не подтверждало их принадлежность вооруженным силам РФ. Они получили известность как «вежливые люди». Как позднее отмечал российский президент Владимир Путин, ввода дополнительных войск в Крым с территории России не потребовалось.

Я в то утро приехал в Симферополь, 27 февраля 2014 года. Я никогда не видел таким безлюдным Симферополь в 9 утра. И вот с тех пор все больше и больше Крым погружается во мрак.

Крым перестал быть привлекательным. Крым стал территорией трагедии. Уничтожили все, что напоминает понятие жизни. Разровняли холмы. Все, что было связано с зелеными насаждениями, вдоль дорог вырубается под корень.

России Крым, чтобы он был успешным регионом, не нужен. России Крым — особенно этому безумцу Путину — нужен для удовлетворения его глубоких комплексов и амбиций. На людей там ему глубоко наплевать.

Арсен Жумадилов: «Крым от упадка спасла Украина»

— Считается, что Крым достался Украине по стечению обстоятельств. На самом деле, это не так. В 1953-м году возник вопрос, что делать с Крымом, который пришел в полнейший экономический упадок, стал полупустыней. Потому что в 1944 году, когда депортировали весь татарский народ, завезенные [на их место] из российской глубинки крестьяне и рабочие не знали, что делать с народным хозяйством в Крыму. Они не умели возделывать там землю, потому что эта зона земледелия сильно отличалась от того, что они привыкли видеть у себя. Они не знали, что делать на земле, где водные ресурсы в дефиците. Они не знали, что такое капельное орошение, что такое собирать эту воду по крупицам, как это знали крымские татары.

Арсен Жумадилов.

Фото: antikor.com.ua

Многие русские пытались убежать из Крыма, приехав туда в 44-м году. Есть материалы НКВД, что сами те, кто был завезен, были недовольны. Но их насильно заставляли оставаться там жить дальше.

Так вот когда умер Сталин, возник вопрос, что же делать с Крымом. Хрущев на тот момент еще не был первым лицом, подпись под решением о передаче Украины ставил, если не ошибаюсь, Маленков. И тогда это было абсолютно обоснованным экономически решением: считалось, что Украина в плане экономическом является для Крыма гораздо более удобной республикой, нежели для России. Так и оказалось. Украина, вложив огромные средства — человеческие, финансовые, организационные — создала из Крыма все то, что мы знаем по состоянию на 1991 год, когда СССР развалился. И не зря на референдуме о независимости Украины 53% жителей Крыма поддержали независимость.

Ахтем Чигойз: «Поняв, что такое Россия, люди в Крыму начали сопротивление»

— Они [население Крыма] Россию видели только в телевизоре, а когда потом столкнулись с реальностью, что такое матушка Россия, они в разной форме прекратили участвовать в этой колонизации Крыма.

За эти годы прошли важные политические процессы, например выборы — в местные советы, Госсовет, Госдуму, потом путинские выборы. Вопрос не только в результате, который они нарисовали, но в том, какие силы они применяли — и не добились результата.

На выборах в Госдуму в тюрьме, где я сидел, больше половины зеков отказывались голосовать. И это зеки, которые подневольны! Сотрудники [тюрьмы] говорили — из камер выйдите, чтоб камеры наблюдения зафиксировали, что выходили и потом можно было отчитаться. Я вообще отказался выходить, сказал, что я гражданин Украины и не буду участвовать в ваших преступлениях. Приблизительно такая же картина была в этой большой колонии Крым, когда по троллейбусам ходили с урнами, чтобы хотя бы кто-то голосовал.

Однако, как пояснили местные власти, такие троллейбусы как избирательные участки во время проведения выборов не работали, а задействовать их планировали только в случае непредвиденных обстоятельств.

Выборы президента так называемые в Крыму стали апогеем развенчивания этого мифа. Он как царь — а его там все так называют — очень ранимо относится ко всему, что с ним связано. Так вот, он направил спецгруппы для выяснения истинного положения в период голосования. Гоблин, которого называют главой Крыма, (Глава республики Крым Сергей Аксенов — прим. «Спектра»), пытался подкупить эту комиссию, потому что они дали справочку, что участвовало [в выборах] 42%. Из них 8% - испорченные бюллетени.

По официальным данным, представленным Избирательной Комиссии Республики Крым, в выборах президента России приняли участие 75,55%, за кандидатуру Владимира Путина свои голоса отдали 92,15% принявших участие в голосовании жителей Крыма.

При этом следует отметить, что 4 июня 2018 года были опубликованы результаты подсчетов явки на президентских выборах, которые по записям видеонаблюдения на 50 участках в разных регионах России проводили волонтеры. По их данным, в среднем явка была завышена более, чем в два раза.

И это, учитывая, что за последний год более полумиллиона человек завезли с территории России на территорию Крыма, причем некоторым категориям людей платят по 17 тысяч долларов подъемных и наделяют землей. («Спектру» не удалось найти подтверждения информации о подъемных в 17 тыс. долларов США для переселенцев в Крым. По данным «Крым.Реалии» на июнь 2017 года из России на полуостров завезли около 120−130 тысяч человек. ). Это бюджетники, военнообязанные и всякого рода спецгруппы. Для них явка на выборы обязательна.

Арсен Жумадилов: «Повторяется сценарий XX века»

— Есть расхожее мнение, что в Крыму будет реализован тот же сценарий, что был в странах Балтии. Недавно спецпредставитель Госдепартамента США Курт Волкер высказал такую идею, что как и странам Балтии дали независимость, так и Крым будет свободным. Но это очень большое заблуждение.

Во-первых, никто не давал независимость. Ее взяли сами народы Балтии, взяли очень высокой ценой, в том числе, ложась под танки. В Крыму этого не произойдет по одной простой причине — крымских татар, которые систематически сопротивляются оккупации, там будет все меньше и меньше за счет вот того пришлого населения, по сути колонизационных процессов, которые ведет Российская Федерация, нарушая таким образом международное право.

Крымские татары сегодня повторяют где-то сценарий, который был применен к ним в ХХ веке, когда еще до того как СССР установил свою власть в Крыму и развернул там красный террор, крымские татары там составляли до 40% местного населения в 1921 году. В 1944 году по состоянию на 20−21 мая крымских татар было ноль, то есть после того как 18 мая в течение трех дней была совершена депортация всего крымско-татарского народа.

День памяти жертв депортации крымских татар ежегодно проход и в самом Крыму.

Фото: TASS/Scanpix/LETA

В 1989 мы массово стали возвращаться на родные места, но мы уже составляли не до 40%, а до 13% по состоянию на 2014 год. Сегодня это еще меньше и будет все меньше и меньше. Мы не можем себе позволить ждать еще 50 лет, пока мы растворимся в общей массе костромских, пензенских и т. д. [жителей] - при всем уважении к ним, но когда они в Костроме и Пензе…

Ахтем Чигойз: «Нас хотят сделать фольклорной нацией»

— По крымско-татарскому языку [в Крыму] мы скатились на уровень Советского Союза. Обучение превратилось в изучение на факультативном уровне. Школы есть, в них сам процесс обучения свелся к минимуму и все преподается на русском языке.

Что касается культурных традиций — это то, куда Россия нас хотела втянуть и сделать такой фольклорной нацией, чтобы мы пели и плясали, и было все хорошо. Они стали наши группы вывозить на фестивали в Татарстан, наши увидели убогость культурного развития [там] даже в рамках национальных субъектов федерации. Мы, которые 50 лет отсутствовали, за последние 20 лет настолько вперед продвинулись, что сравнивать было с чем.

Арсен Жумадилов: «Крымские татары боятся назвать национальность»

— Паспорта РФ выдавались [в Крыму] в 2014 насильно, это нарушение права на гражданство. («Спектру» не удалось найти подтверждения информации о насильственной выдаче российских паспортов жителям Крыма.) Ты не мог от них отказаться. Все то, что выдается в Крыму оккупационными властями, мы считаем юридически ничтожным. По умолчанию и за основу мы принимаем, что все граждане Украины [в Крыму] на 2014 год таковыми и остаются.

Последняя перепись населения там была проведена Федеральной миграционной службой РФ в 2014 году. Она показала 10,4% крымских татар, если не ошибаюсь. Но есть нюансы. Была очень высокая доля тех, кто не указал национальность. В отличие от переписи 2001 года, где все указали национальность, многие от этого отказались — до 100 тыс. опрошенных. Очень многие испугались, не хотели говорить, кто они есть, потому что за этим могли последовать агрессивные действия.

Меджлис крымско-татарского народа в России признали экстремистской организацией.

Фото: AFP PHOTO/Scanpix/LETA

Второе: очень многие записались просто как татары. Если в 2001 году их было 11 тысяч то в 2014 — 45 тысяч без существенных причин. Мы считаем, что это крымские татары. Если сложить все эти данные, реальные цифры были те же 13−14%.

Ахтем Чигойз: «Запрет органов национального управления стал для нас ударом»

Самым большим ударом [по крымским татарам] стал запрет органов национального управления. Мы их называли посредниками между государством и народом. И Россия, понимая значимость этих институтов для народа, пыталась поначалу их купить — не вышло. Потом пыталась переформатировать, нашли 5−6 коллаборантов среди 33 членов Меджлиса, тоже не вышло. И они в конечном счете после моего ареста на основания моего обвинения и Меджлис закрыли. (Верховный суд Крыма признал деятельность в России Меджлиса крымских татар экстремистской и запретил ее 26 апреля 2016 года, — прим. «Спектра»)

Но сам Национальный съезд Курултай, большинство его делегатов, продолжают выполнять свои функции. Меджлисы на местах продолжают работать с населением. И вот это уже и есть то активное сопротивление оккупации. Даже запрет Меджлиса не смог остановить работу этих выборных структур.

Наш фактор религиозный перевели в террористическую угрозу. В мире есть ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация — прим. «Спектра»), и вот эта страшилка в свете этих угрозу должна была легко лечь. И пошли группами арестовывать. Хотя конечно в основе лежит активность этих ребят не по религиозному, а по национальному характеру. Они активные — и потому оказались в тюрьме.

Арсен Жумадилов: «Крымско-татарский язык для России — помеха»

— В Республике Крым, как это сейчас называется, существует три государственных языка — русский, украинский и крымско-татарский. Но на практике применение этой правовой нормы абсолютно выхолощено, потому что если вы хотите, чтобы ваш ребенок учился на крымско-татарском и вы собрали достаточно заявлений — то, вполне возможно, откроют татарский класс. Если настаиваешь, то в суде, возможно, будет переводчик, который переведет с крымско-татарского на русский — правда там такие переводчики, что иногда лучше говорить на русском, а то они так напереводят, что тебе срок добавят за это.

На самом деле, крымско-татарский язык для России — это определенная помеха и недоразумение. Одна из 15 национальных школ в [Крыму] уже закрыта. Что касается [национальных] СМИ, то это не только язык, но и контент. Они всегда были свободолюбивыми и даже в самые темные времена Януковича могли дать фору киевским изданиям. Они многие закрыты. Канал АТР закрыли в 2015 году, не продлив лицензию. Агентство «Крымские новости» было вынуждено переместиться в Киев.

Крымские татары опасаются, что в России их хотят превратить в фольклорную нацию.

Фото: TASS/Scanpix/LETA

Но у крымских татар почти у всех спутниковое телевидение, они очень много смотрят украинских каналов, крымско-татарскую продукцию.

Ахтем Чигойз: «Предатели прокляты своим народом»

— Что касается колаборантов, к сожалению, без подлецов не обходится, и мы рады, что у нас их можно пересчитать по пальцам. Это их выбор, и они получили свое самое главное наказание — они подверглись полному игнору со стороны своего народа.

Поверьте, я знаю, о чем говорю. Когда ты сидишь на свадьбе, тебя приглашают и, когда ты садишься за стол, весь стол — а это 25−30 человек — встают и уходят. Когда ты приходишь на похороны, а тебя с криками «подлец, предатель, подонок» — выгоняют.

Как-то ко мне в тюрьму приехал фсбшник из Москвы, и мы на эту тему разговаривали. Он сказал — ну вот же, ваши работают.

Я сказал, что эти подлецы получат самое страшное наказание — проклятие своего народа, и это не высокопарные слова. У них дети будут отвечать за поступки своих родителей. Он: «Вы странный человек», я — «Нет, я крымский татарин».

Арсен Жумадилов: «Не знаем как, но режим в России падет»

— Мы не знаем, как режим в России падет, но мы точно знаем, что он — да, падет. Потому что он не тоталитарный по своей сути, а авторитарный: идеологии как таковой нет. Есть человек и его приближенные, которые с него кормятся. Как только уходит с авансцены человек, рушится вся конструкция.

Мы не знаем, за счет чего она разрушится — то ли за счет дезинтеграции национальных республик Северного Кавказа и Поволжья, то ли за счет бунта бояр — но мы должны быть к этому готовы.

В первую очередь, нам надо определиться со статусом Крыма, чтобы, когда в России все это начнет происходить, не обнаружилось внезапно, что Украина не знает, что делать с Крымом. Второе — украинцам и крымским татарам друг друга снова найти, понять и принять.

Ряд крымских татар считают, что по возвращению региона в Украину они получили бы статус национальной автономии.

Фото: AP Photo/Scanpix/LETA

Дело в том, что советская историография вычеркивала страницы истории, где крымские татары и украинцы совместно били московитов. Были стерты страницы истории, где было сказано, что во время Голодомора 1932−33 гг. украинцы особенно с юга Украины массово бежали в Крым и получали там приют, пропитание. Это все было стерто — осталось то, что крымские татары совершали набеги, что постоянно были какие-то войны. И осталось понятие, что была какая-то дикая степь, которую окультурила Екатерина II вместе с Потемкиным.

Но понятия дикой степи не было на самом деле. Была степь, где развивалась цивилизация, отношения между двумя народами, которые исторически взаимно обогащали друг друга.

Ахтем Чигойз: «Цари в России заканчивали неожиданно»

— В истории России цари иногда заканчивали неожиданно. А тот царский метод правления и ассоциации себя с царем, и то что сегодня окружение царя уже не чувствует себя так вольготно, имея хорошие деньги, и становятся нерукопожатными, и то, что инаугурация прошла приблизительно по сценарию республики типа Зимбабве — это все говорит о том, что режим этот скоро рухнет.

Когда мне сегодня говорят в Европе, что на Украине коррупция — я говорю: «не спекулируйте». Мы все про это знаем. У нас там война, фронт. Не дай бог Украина проиграет…

Отношение к крымским татарам в народе тоже меняется. Народ, который свое достоинство кровью зарабатывает, он всегда поймет достоинство других народов. Президент назвал себя крымским татарином с высокой трибуны в Генассамблее ООН. И наш народ к этому с глубоким уважением относится.

И статус крымско-татарской национальной территориальной автономии обязательно будет у Крыма. Единственное, что мы пытаемся нынешнему обществу и политикам Украины объяснить, что это сегодня необходимо.

Президент Украины Петр Порошенко назвал себя крымским татарином.

Фото: REUTERS/Scanpix/LETA

Ахтем Чигойз: «Европа не готова продаться за нефть и газ»

— Мы миру пытаемся донести, что сегодня не может быть благополучия европейских государств, если рядом европейское государство Украина, на территории которой уничтожают, убивают невинных людей, которые защищают свое государство, как в Крыму, мирными методами, так и на Востоке, проливая свою кровь, то мир не может чувствовать себя благополучно.

Большинство в мире склоняется, что доверять террористу нельзя. И Европа сама тоже меняется. Если еще вчера на службе у Путина были шредеры, саркози, берлускони, то сегодня в Европе уже другие лидеры появились, которые не готовы вот так подсесть на нефть и газ и продавать ценности, которые столетиями нарабатывала Европа. То есть баланс — деньги или демократические ценности — уже стал больше в пользу демократических ценностей.