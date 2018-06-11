Блогер высмеял политику Лукашенко 4 11.06.2018, 11:02

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Андрей Паук

Фото с сайта gomelspring.org

Андрей Паук выпустил очередной политически-сатирический клип.

Блогер Андрей Паук из поселка Октябрьский выпустил очередной политически - сатирический клип, сообщает гомельская «Весна».

Действия происходят в заброшенном доме с выбитыми стеклами. Блогер поет о строительстве АЭС в Беларуси, политическое преследование за инакомыслие, высмеивает популистскую политику диктатора и слишком долгое пребывание его у власти.

«В Беларуси очень мало политической сатиры, - комментирует автор ролика Андрей Паук. - Съемки в разрушенной доме - высмеивание извечной мантры чиновников во главе с Лукашенко насчет «благополучия», «процветания» и «стабильности» в нашей стране».