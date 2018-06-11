Блогер высмеял политику Лукашенко

Блогер высмеял политику Лукашенко4
- 11.06.2018, 11:02
- 5,425
Андрей Паук выпустил очередной политически-сатирический клип.
Блогер Андрей Паук из поселка Октябрьский выпустил очередной политически - сатирический клип, сообщает гомельская «Весна».
Действия происходят в заброшенном доме с выбитыми стеклами. Блогер поет о строительстве АЭС в Беларуси, политическое преследование за инакомыслие, высмеивает популистскую политику диктатора и слишком долгое пребывание его у власти.
«В Беларуси очень мало политической сатиры, - комментирует автор ролика Андрей Паук. - Съемки в разрушенной доме - высмеивание извечной мантры чиновников во главе с Лукашенко насчет «благополучия», «процветания» и «стабильности» в нашей стране».