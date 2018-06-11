закрыть
11 июня 2018, понедельник, 13:30
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Рубрики

Блогер высмеял политику Лукашенко

4
  • 11.06.2018, 11:02
  • 5,425
Андрей Паук
Фото с сайта gomelspring.org

Андрей Паук выпустил очередной политически-сатирический клип.

Блогер Андрей Паук из поселка Октябрьский выпустил очередной политически - сатирический клип, сообщает гомельская «Весна».

Действия происходят в заброшенном доме с выбитыми стеклами. Блогер поет о строительстве АЭС в Беларуси, политическое преследование за инакомыслие, высмеивает популистскую политику диктатора и слишком долгое пребывание его у власти.

«В Беларуси очень мало политической сатиры, - комментирует автор ролика Андрей Паук. - Съемки в разрушенной доме - высмеивание извечной мантры чиновников во главе с Лукашенко насчет «благополучия», «процветания» и «стабильности» в нашей стране».


популярное за неделю

Мнение

Искусство отжимать
Искусство отжимать Ирина Халип
Боярский батюшка
Боярский батюшка Виталий Портников
Непобежденная стихия
Непобежденная стихия Борис Парамонов
Абмінаючы Менск
Абмінаючы Менск Валер Карбалевіч