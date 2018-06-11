Скандал под Минском: Жители противостоят местной власти 8 11.06.2018, 11:31

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Фото: tut.by

Как строят дома на берегу реки вопреки предписаниям Минприроды и прокуратуры.

В редакцию tut.by обратились жители деревни Семково. Рассказали о ситуации, в реальность которой трудно поверить. Папернянский сельсовет выделил участки под строительство в водоохранной зоне, несколько даже продал с аукциона — вопреки предписаниям прокуратуры и Минприроды. Более того, на участках уже стоят дома, а проект застройки еще только проходит обязательную государственную экологическую экспертизу. Журналисты выяснили, как такое возможно.

Участки на побережье

В тихом элитном поселке Семково со свободными участками напряженка: желающих приобрести здесь землю всегда много. Но Папернянский сельисполком нашел «резервы» — неиспользуемые земли на берегу реки Вяча.

Под усадебную застройку здесь намерили семь земельных участков. Жители с улицы Набережной очень сильно удивились, когда по их крайней, как они всегда считали, улице поехали МАЗы и начали засыпать территорию напротив их домов.

— Здесь никто никогда не строил — это заливной луг, весной здесь всегда вода стоит, — говорят местные старожилы. — Сухо только в засушливое лето. Попробуйте пройтись — вода под ногами хлюпает.

Обратившиеся в редакцию считают, что сельсовет занялся нарезкой и торговлей участками без соблюдения процедур, предусмотренных законодательством.

— Во-первых, в соответствии с градостроительным проектом «Схема комплексной территориальной организации Минского района», рассматриваемая территория не предусмотрена для усадебной застройки, — говорит Владимир, местный житель. — Во-вторых, в законодательстве четко описана процедура выделения земельных участков под строительство, там много пунктов. Например, внесение изменений в градостроительный проект общего планирования «Схема комплексной территориальной организации Минского района», проектирование «Детального плана квартала» и прохождение государственной экологической экспертизы, общественное обсуждение, окончательное согласование проекта. Но Папернянский сельисполком в 2014 году без всех этих процедур принимает решение «Об изъятии земельного участка для проведения аукциона по продаже земельного участка в частную собственность».

Жители Семково обратились за разъяснениями в сельисполком и направили обращение в Минский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды.

— Сельсовет ответил, что акты выбора согласованы — «что подтверждает пригодность земельных участков для строительства и обслуживания одноквартирных жилых домов». Кроме того, в ответе указаны сведения о том, что на «данных участках присутствуют коммуникации в виде асфальтированной дороги, электросетей, газа и водоснабжения». Но этого в действительности нет.

— Приезжали специалисты из Минского областного комитета Минприроды, и они дали заключение, что «территория подвержена подтоплению и заболачиванию, требует комплексной инженерной подготовки, что в свою очередь требует больших финансовых затрат». Это водоохранная зона, и необходимо предусмотреть отведение сточных вод в центральную канализацию, которой у нас просто нет. Природоохранное ведомство направило в адрес Минского райисполкома и Папернянского сельисполкома рекомендацию рассмотреть вопрос по озеленению и благоустройству территории, а не для выделения под строительство.

Комитет Минприроды указал и на тот факт, что «градостроительной документации, проектов строительства на рассматриваемую территорию не разработано».

Землеустроительная служба Минского облисполкома в письме от 20.02.2015 года была более категорична: «формирование земельных участков для строительства и обслуживания жилых домов на указанной территории недопустимо».

Жители Семково обратились в суд Минского района с жалобой на действия органов местной власти. Судом была назначена экспертиза: соответствует ли размещение земельных участков функциональному использованию территории? Эксперт дал ответ: «В рассматриваемой ситуации размещение данных участков следует признать не соответствующими функциональному использованию территории». Однако это не помешало проведению аукциона 17 апреля 2015 года.

Разбирательство в суде закончилось безрезультатно — суд выносит определение о прекращении производства по делу, указывая на то, что данный вопрос должен регулироваться соответствующими государственными органами (то есть теми же исполкомами).

Прокурорский протест

Жители Семково обратились в прокуратуру Минского района. Там ситуацию изучили и наложили запрет на любые действия с земельными участками — до момента надлежащего оформления.

Однако несмотря на предписание прокуратуры, Папернянский сельисполком выставляет на аукцион и реализовывает еще два участка в 2016 году. За «непослушание» председатель сельсовета был наказан штрафом в размере 0,5 «базовой».

И после этого владельцы участков получают разрешение на строительство. Те сразу же приступили к освоению.

— Чего только сюда не сыпали, чтобы «поднять» участок: строительный мусор, песок, землю — все подряд, — говорят местные. — На первый участок, как рассказывал прораб, завезли почти 400 самосвалов. После того как наши новые соседи засыпали луг, а вместе с ним и дренажные трубы под дорогой, на наших участках начала скапливаться вода, заливает подвалы, гибнут деревья. Ливневой канализации здесь нет, воде просто некуда теперь уходить.

Насыпаны сейчас только три участка. Судя по глубине дренажной канавы, слой завозного грунта больше метра.

На двух участках строительство продвинулось значительно: на одном стоит коробка без крыши, в коттедже на втором участке ведутся отделочные работы, подключается газ.

Средний участок обнесен забором. На нем из строительных объектов — свайный фундамент.

— Раньше на заборе висел плакат — участок был выставлен на перепродажу, — говорят жители с улицы Прибрежной. — Судя по объявлению на сайте недвижимости, за него хотели 190 тысяч рублей. В описании говорилось, что у потенциального владельца будет свой пляж. Сейчас, правда, плакат сняли.

По большому счету, к новым соседям у местных жителей вопросов нет: они здесь ни при чем. Вопросы у них к сельисполкому и исполкому Минского района, так как они не выполнили инженерной подготовки и иного, что предписывает Минприроды и законодательство.

— Осенью 2017 года Минприроды после очередного выезда специалиста на место сообщило нам, что документация по проектированию территорий на государственную экологическую экспертизу не предоставлена, следовательно «…реализация проектных решений без положительного заключения государственной экологической экспертизы запрещается».

Обращались жители Семково и в администрацию правителя. Там их обращение перенаправили в прокуратуру Минской области. Прокурорская проверка подтвердила выводы Минприроды — строительство ведется с нарушениями законодательства.

Стоит уточнить, что Папернянский сельсовет все же вынудили действовать в рамках закона. В 2016 году сельсовет решает разработать проект «Детального планирования квартала индивидуальной застройки» в Семково — по нему даже общественное обсуждение проводилось (с 14 февраля по 10 марта 2017 года).

Архитектурно-планировочное задание на разработку проекта «Детального планирования квартала индивидуальной застройки» в Семково было утверждено главным архитектором Минского района. Проект отправлен на государственную экологическую экспертизу 29 мая 2018 года, строительство по требованию прокуратуры приостановлено.

«Разрешим строительство, если это не будет нарушать законодательство»

Ситуация очень странная: контролирующие органы выносят предписания и призывают сельсовет к соблюдению законодательства, а тот их игнорирует. Как можно проводить процедуру проектирования «Детального плана…» и «общественное обсуждение» по участкам, в то время как на трех из них уже ведутся строительные работы?

Журналисты обратились за разъяснениями к председателю Папернянского сельсовета Николаю Гильничу.

— Участки были сформированы одним массивом под индивидуальную застройку еще в 90-е годы, — объясняет председатель. — Участки были в аукционной зоне, нуждающимся их никто не предоставлял. Потом под уплотнение мы сформировали актами выбора 7 земельных участков, 3 продали через аукцион.

Глава сельсовета говорит, что участки находятся в водоохранной зоне, но не в прибрежной, где строительство запрещено. Николай Гильнич уточнил, что разрабатывать проект «Детального планирования» для таких небольших участков не обязательно.

— Обычно такие проекты заказывают для массивов от 50 участков, но прокуратура настаивала на соблюдении природоохранного законодательства, — объясняет Николай Гильнич. — Были жалобы, людям не нравилось, что перед ними разворачивалась застройка. Жаловались и на то, что нарушается природоохранное законодательство. Областной прокуратурой были прекращены регистрации четырех участков (непроданных. — Прим.). На сегодняшний день проект проходит экологическую экспертизу. После получения положительной оценки мы продолжим формирование 4 участков.

Николай Гильнич не исключил, что заключение может быть отрицательное. В таком случае больше участков на улице Набережной не появится. Тем же, кто успел купить участок и начал строиться, «разрешим продолжить строительство, если это не будет нарушать законодательство», — сказал председатель.

Он также сообщил, что примерно месяц назад сельсовет получил предписание из областной прокуратуры о приостановке строительства. Об этом было сообщено застройщикам, и строительство пока не ведется.