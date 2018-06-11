Валерий Карбалевич: Китайцы скрупулезно требуют возвратить то, что дали 11 11.06.2018, 10:58

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Валерий Карбалевич

Нужен ли белорусам «безвиз» с Китаем?

Беларусь и Китай устанавливают безвизовый режим. Соответствующее межправительственное соглашение о взаимном безвизовом режиме для владельцев обычных паспортов подписано в воскресенье в Циндао.

Поедут ли теперь массово белорусы в Китай, а китайцы — в Беларусь?

Политолог Валерий Карбалевич в комментарии «Завтра твоей страны» считает, что отмена любых барьеров для коммуникации между людьми является позитивным явлением.

— А вот бросятся ли теперь белорусы открывать Китай, у меня есть большие сомнения. Все-таки далеко и дорого, чтобы просто так ехать в Китай с туристическими целями. Для отдыха белорусы скорее выберут Турцию или Египет. Так что количество белорусских туристов в Китай вряд ли увеличится.

В то же время китайцы сейчас составляют значительную долю всех туристов в мире. Средний класс Китая готов тратить деньги, поэтому расчет на китайских туристов вполне себе рационален.

— Чем сегодня Беларусь может привлечь китайский средний класс?

— Вот это уже другое дело. Беларусь не является туристической страной, она не имеет притягательных мест, которые привлекали бы иностранных граждан, поэтому въездной туризм у нас слабо развит. Тут Беларуси особо хвастаться нечем. Нужна государственная политика, инвестиционная программа, чтобы сделать Беларусь привлекательной.

— Как вы оцениваете итоги поездки Лукашенко на саммит ШОС в Китай?

— Пока сложно говорить об итогах, потому что намерения и реальные результаты — это две большие разницы. Всегда по итогам визитов главы государства официальные СМИ радостно и помпезно говорят об огромных перспективах, а через какое-то время выясняется, что они совершенно не такие. Результаты нужно оценивать не по тому, что заявляется, а по тому, каковы реальные и практические итоги.

Если говорить вообще о сотрудничестве Беларуси и Китая, то есть успехи в военно-техническом плане, это, например, всем известный ракетный комплекс «Полонез». Китай также помогает Беларуси выпускать космические спутники.

Что касается китайских инвестиций в Беларусь, то тут есть проблемы. Когда Лукашенко выступал с посланием, он как раз упрекал правительство за ряд провальных проектов. И все они были связаны с китайцами. Это и светлогорский целлюлозный завод, и добрушский завод. И с «Белджи» перспективы пока не очень ясны. И постоянные скандалы с аккумуляторным заводом около Бреста. Да и в «Великом камне» пока резидентов много, а реальных строек гораздо меньше. Стройки идут, но пока они не заработают, пока не начнут давать продукцию, нельзя говорить, будет ли от этого экономический эффект. Так что пока ситуация противоречивая.

— Белорусское правительство собирается взять у Китая льготный кредит в 2,5 миллиарда юаней (около 400 миллионов долларов) для инвестирования в АПК. Не слишком ли мы много денег мы одалживаем у Поднебесной?

— Аграрный сектор – самая провальная отрасль в Беларуси, он убыточный, поэтому сомнительно, что кредиты, которые туда будут вложены, дадут эффект. Китайские кредиты связанные, они всегда предполагают и закупку китайского оборудования, и использование китайских рабочих, и вообще они выделяют кредиты на конкретные проекты. Просто вот так, как, скажем, дает кредит Россия, чтобы правительство или Нацбанк могли пользоваться по своему усмотрению, таких кредитов Китай не дает.

И еще один момент. Китайские кредиты, в отличие от российских, надо возвращать. Это России Беларусь фактически давно не возвращает. Когда приходит время, возвращает 20-30%, а потом говорит, что больше денег нет, дайте нам возможность рефинансирования, и Россия всегда дает. С китайцами так не получается, они скрупулезно требуют возвратить то, что дали. В этом смысле китайские кредиты не очень выгодны для Беларуси.