В Бресте задерживали активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо

В Бресте задерживали активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо1
- 11.06.2018, 11:12
Власти продолжают репрессии против демократических активистов.
В Бресте задержали активиста «Европейской Беларуси» и одного из региональных лидеров Белорусского Национального Конгресса Андрея Шарендо. Об этом в «Фейсбуке» сообщила активистка «Европейской Беларуси» Юлия Степанова.
«Только что в Бресте задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо. Подробностей пока нет», - написала активистка.
Впоследствии Юлия Степанова сообщила, что активиста освободили.
«Отпустили, подозревали в «краже мобилки», наверное хотели проверить, не везет ли что-то расклеивать», - уточнила активистка со слов Андрея Шарендо.