В Бресте задерживали активиста «Европейской Беларуси» Андрея Шарендо 1 11.06.2018, 11:12

Андрей Шарендо

Фото: «Наша Ніва»

Власти продолжают репрессии против демократических активистов.

В Бресте задержали активиста «Европейской Беларуси» и одного из региональных лидеров Белорусского Национального Конгресса Андрея Шарендо. Об этом в «Фейсбуке» сообщила активистка «Европейской Беларуси» Юлия Степанова.

«Только что в Бресте задержан активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо. Подробностей пока нет», - написала активистка.

Впоследствии Юлия Степанова сообщила, что активиста освободили.

«Отпустили, подозревали в «краже мобилки», наверное хотели проверить, не везет ли что-то расклеивать», - уточнила активистка со слов Андрея Шарендо.