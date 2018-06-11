Татьяна Войтович: Буду бороться дальше 1 11.06.2018, 11:49

Татьяна Войтович

Как жертва карательной психиатрии добилась справедливости.

На днях администрация Лукашенко через Генпрокуратуру страны опубликовала официальные документы, где требует наказания официальных лиц Новогрудка и Гродненской области, которые признаны виновными в репрессиях против бывшей жертвы карательной психиатрии, тогда фельдшера-лаборанта Новогрудской больницы, врача-валеолога по профессии Татьяны Войтович.

Как раз полгода исполнилось от ее освобождения из Гродненской психбольницы, куда прямо с улицы с применением силы ее привезли милиционеры. Войтович рассказала «Радыё Рацыя» о событиях, которые этому предшествовали:

- Да, Генпрокуратура уже ранее подтвердила, что меня принудительно поместили в психиатрический стационар. Одновременно ранее из администрации Лукашенко приказали начальнику областного управления здравоохранения Стрижаку, чтобы он привлек к ответственности виновных. Мало того, что он никакого решения не принял - даже не прислал никакой бумаги в ответ. Читайте - "послал" и саму администрацию.

- Кто и на каком уровне должны быть привлечены к ответственности?

- Главный врач Новогрудской больницы Силич Александр. И сам Стрижак Александр! Это же он прислал комиссию из 5 человек, сделавших "правильную экспертизу" в отношении меня. Они не скрывали, что были присланы по его приказу. Заместитель министра здравоохранения Пиневич, который постоянно перехватывал мои письма и не доводил до сведения министра. Главврач Гродненской психбольницы и другие - в судебных инстанциях будет целый список. Сейчас у этих людей, мягко говоря, большие шансы полететь с должностей. Мои же требования, думаю, будут выполнены - вернуть на работу, снять "группу" и получить моральную компенсацию за то, что со мной вытворяли. В документах прокуратуры названы и незаконные действия против меня - служебный подлог, потому что меня внесли в книгу психически больных. Также служебная халатность лиц при должности, незаконное помещение в психиатрический стационар, разглашение врачебной тайны и неповиновение республиканской комиссии МРЭП.

- Почему в такой стране, как наша, вам - всем смертям назло - все-таки удалось отстоять справедливость?

- Боролась с коррупцией в интересах народа, а не жила, как они, ради собственных корыстных целей. При чем, с помощью жителей Новогрудка, которые помогали в обнаружении преступлений. Напомню коротко о них - незаконно сделали платной процедуру УЗИ, что запрещено и невозможно по деньгам для такого бедного города как Новогрудок.

Силич открыл косметологический кабинет - частную лавку, расходы на которую оплачивал из бюджета. Перепродавали дорогие препараты, поступавшие планово в больницу. Воровали в собственных корыстных целях топливо из больницы - причем, из машин скорой помощи. Человек звонит в предынфарктном состоянии - а у него машина через час или больше появляется. Не понятно ли к чему такое "опоздание" приводило ?! А взять начальницу управления по труду, занятости и социальной защите, что воровала деньги у инвалидов - обнаружили 3 млн 65 деноминированных рублей! Против таких людей буду бороться дальше, чтобы они не сидели на стульях и не управляли нашей страной.

27 июня гродненский областной суд должен рассмотреть уголовные дела, заведенные в отношении должностных лиц, которые были причастны к репрессивным действиям против Татьяны Войтович. За это время ей пришлось пройти тернистый путь по множеству чиновничьих кабинетов и инстанций, чтобы доказать незаконность диагноза психиатрических заболеваний. В связи с которым ее сделали недееспособным. Сама же считает, что все произошло из-за ее борьбы с коррупцией и чиновничьим беспределом во власти.