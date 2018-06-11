Евросоюз готовит дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России

Евросоюз готовит дипломатический бойкот ЧМ-2018 в России3
- 11.06.2018, 11:29
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Европарламент примет специальную резолюцию.
Депутаты Европейского парламента готовятся принять резолюцию, в которой будет содержаться призыв к дипломатическому бойкоту чемпионата мира по футболу в России.
Об этом сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Европейский парламент, скорее всего, призовет к дипломатическому бойкоту чемпионата мира-2018 в резолюции по правам человека в России, которую должен одобрить 14 июня", - написал журналист.
Европейский парламент 14 июня проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о заключении украинского режиссера Олега Сенцова.
Как сообщалось, фракция "Зеленых" в Европарламенте запустила акцию, которая должна привлечь внимание футбольных болельщиков к нарушениям прав человека в России, где вскоре начнется чемпионат мира по футболу-2018.