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Игорь Бокий установил пять мировых рекордов на соревнованиях по плаванию в Берлине

  • 11.06.2018, 11:46
Игорь Бокий
Фото: Getty Images/Buda Mendes

Белорусский паралимпиец удучшил в том числе достижение 28-летней давности.

Паралимпиец Игорь Бокий установил пять мировых рекордов на соревнованиях по плаванию IDM Berlin 2018, сообщили БелТА в пресс-службе Белорусской федерации плавания.

На старте турнира Игорь Бокий установил мировой рекорд на двух дистанциях в категории S13. В решающем заплыве на дистанции 200 м на спине он показал результат 2 мин. 09,8 сек., а на 200 м вольным стилем - 1 мин. 52,40 сек.

Белорус улучшил мировое достижение среди паралимпийцев в предварительном заплыве на дистанции 50 м на спине - 26,36 сек., а в финале превзошел и его - 26,21 сек.

На дистанции 200 м баттерфляем белорусский пловец завоевал золотую награду и финишировал с результатом 2 мин. 04,06 сек., улучшив достижение 28-летней давности, принадлежавшее канадцу Майклу Эджсону.

"Бассейн в Берлине для меня хорошо знаком, здесь отличные соревновательные условия, которые и позволяют добиваться таких результатов. Хотя мне есть к чему стремиться на плавательной дорожке, поэтому будем с тренером работать далее", - отметил пловец.

Игорь Бокий, выступающий среди спортсменов с нарушением зрения, является 11-кратным паралимпийским чемпионом, многократным чемпионом мира и Европы. На плавательном турнире IDM Berlin 2018 за награды сражались 550 спортсменов из более чем 50 стран.


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