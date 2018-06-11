Константин Боровой: Путин взял паузу и готовит новый удар 4 11.06.2018, 11:58

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Константин Боровой

Что стоит за международной частью высказываний на «прямой линии» правителя РФ.

Несколько государств, среди которых Великобритания, Исландия и Австралия, заявили о дипломатическом бойкоте чемпионата мира-2018, который скоро начнется в России. Влияют ли такие действия на Владимира Путина, как он пытается скрыть свои преступления и почему решил поугрожать Украине во время недавней прямой линии, "Апострофу" рассказал российский оппозиционный политик Константин Боровой:

- Кремль, безусловно, беспокоит, будут ли бойкотировать чемпионат мира по футболу в России, и беспокоит очень сильно. Ситуация в РФ и вокруг нее складывается очень неблагоприятная, делается все возможное, чтобы скорректировать ее. Путин старается показать себя цивилизованным лидером, готовым к общению и переговорам.

Для него важно снятие санкций с России, и даже в пропаганде очень легко читаются намерения Кремля: появляется, например, абсолютно выдуманная новость, что Путин может возвратиться в G8. Он хочет быть участником международного процесса, при этом не очень меняя свою агрессивную тактику лидера, который совершает международные, военные преступления и преступления против человечности, нарушает собственные международные соглашения.

Чемпионат мира – это для Путина возможность показать себя частью мирового сообщества, как бы заставить мировое сообщество, Запад хотя бы на время забыть о военных преступлениях, о сбитом "Боинге", агрессии против Украины и военных преступлениях в Сирии, о том, что он поддерживает другого военного преступника, Башара Асада, и террористические организации, которым помогает и Иран.

Задача Путина – показаться перед миром белым, чистым и пушистым, чтобы граждане, политики начали себе задавать вопрос: "Вроде бы он адекватен, нормален, приемлем для мировой политики? Может быть, нам стоит поменять отношение к России?" И в этом случае Путин хочет использовать ложь и обман, чтобы ввести мировое сообщество в заблуждение и заставить если не забыть, то хотя бы некоторое время не говорить о военных и международных преступлениях РФ. Это прозрачная и понятная тактика.

Чемпионат обязательно будет использован для новой агрессии: если не во время него, то немногим позже, когда Путину удастся чуть-чуть "подремонтировать" свой имидж. Путин не собирается меняться. Где будут эти преступления – в Украине, Сирии, Молдове, Грузии или даже Казахстане – предсказать сложно, потому что Путин бьет по слабым местам.

Что касается бойкота чемпионата мира со стороны Запада, то, с одной стороны, благодаря пропаганде России создается ощущение неочевидности военных преступлений. Второй фактор – это колоссальные инвестиции в подкуп политиков, которые продвигали бы Путина, Кремль и его идеи. Третий фактор – это то, что Запад все-таки рассчитывает на адекватность Путина и в очередной раз предлагает ему вести себя цивилизованно. Бойкот мог бы помешать этим усилиям.

Я не думаю, что бойкот будет широким, если Россия до чемпионата не совершит каких-то новых военных преступлений. Мне кажется, что угроза Украине со стороны Путина, чтобы она вела себя тихо во время ЧМ-2018, это желание получить хотя бы временную передышку от обвинений в военных преступлениях в Украине.

Было бы здорово, если бы освобождение украинских политзаключенных в России, фактически военнопленных, было условием участия в чемпионате мира. Но я не думаю, что этот ультиматум будет поддержан многими государствами. Тем более, что чемпионат мира по футболу – это все-таки не то мероприятие, в котором участвуют государства. Они могут отправлять или не отправлять свои политические делегации, но вопрос о командах – не государственный, это вопрос федераций, которые, конечно, независимы от государства.