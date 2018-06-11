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Белорусы едут на сезонную работу в Финляндию: что нужно знать

  • 11.06.2018, 12:07
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Как заработать на сборе ягод в Финляндии.

«Вечерний Бобруйск» рассказывает, как заработать на сборе ягод в Финляндии.

Чтобы устроиться на работу без посредников, вы должны:

Найти вакансию и связаться с хозяином фермы. Вам стоит учесть, что общение скорее всего будет на иностранном языке. Ваш работодатель обязательно должен выслать вам приглашение на сезонную работу.

Уже с приглашением нужно прийти в консульство страны, чтобы оформить рабочую визу. Для Финляндии это нужно сделать не позже, чем за три месяца до начала контракта (так что на это лето вы скорее всего уже опоздали). С визой и приглашением вы покупаете билеты и приезжаете работать.

Что у вас должно быть для работы 100%?

Для сезонной работы в Финляндии нужны:

- медицинская страховка на все дни пребывания в стране;

- загранпаспорт с рабочей визой.

Для кратковременной сезонной работы не требуется разрешение на пребывание, нужна лишь рабочая виза, которая оформляется в посольстве или консульстве Финляндии (и только Финляндии).

Виза действует в период до 90 дней в течение шестимесячного срока. В ней должна быть обязательная отметка Seasonal work F1.

Собираем документы на визу:

Открытие визы в Финляндию осуществляется в консульстве Эстонии в белорусской столице. Документы на финскую визу рассматривает консул Финляндии, работающий в эстонском консульстве.

- Паспорт не старше 10-ти лет (с 2-мя и более свободными страницами с надписью «визы»)

- 2 фотографии 3,5 на 4,5 на белом фоне, матовые или глянцевые. Фото не старше 6 месяцев.

- Ксерокопии всех виз за последние 3 года, даже если они стояли у вас в прошлом паспорте.

- Справка о заработной плате от 3 до 6 месяцев (величина ЗП не влияет на решение консула, можно любую нести). Справка должна быть подписана директоров фирмы, указана должность подающего.

- Страховка на всю поездку (если хотите многократную визу - то не менее, чем на 30 дней в году, а лучше на 60-90 дней, по опыту говорим - лучше ставят).

Если это сложно для вас, то всегда можно обратиться к фирме-посреднику. Вам помогут получением приглашения и с оформлением документов, но за это придется заплатить. Стоит от 150 до 200 евро.

Учтите, работу вашу оплачивает фермер, поэтому вопросы по оплате – к нему. Имейте в виду, что урожай каждый год может быть разный, в один год можно заработать очень хорошо, в другой – нет.

Когда начинается сезон в Финляндии?

С 15 июля по 1 октября. Основной собираемой ягодой являются — черника и брусника, а в дополнение к ним – морошка и клюква. Период сбора черники с 10-30 июля по 10-30 августа в зависимости от поспевания и региона страны, брусники с 10-20 августа по конец сентября-начало октября, опять же, в зависимости от условий. Возможность сбора черники и брусники имеются на всех базах и, как дополнение (не на всех базах) — морошка (2-3 недели в июле), дикая малина (конец июля и первая половина августа) и клюква с конца сентября по конец октября.

Работа также оплачивается сдельно. Сколько собрали – все ваше.

Условия жизни:

Стоимость размещения сборщика зависит от вида арендуемого жилья и составляет приблизительно 5- 8 евро в сутки с человека. Если захотите условия лучше, то придется еще доплатить. Обычно это домики от 4 до 8 человек. Питаться будете за свой счет. Если ферма организовывает питание в столовой, то это тоже высчитают с вас.

Отзыв о работе:

Журналисты нашли человека, который уже однажды ездил на сезонную работу в Финляндию собирать клубнику. Ульяна была там в 2015 году, на ферме рядом с провинциальным городом Суоненйоки.

– Я работала с конца июня по середину августа. Поехала через фирму. Им платишь - они собирают документы, делают визу тебе рабочую, едешь. Проживание и питание вычиталось из зарплаты, это примерно 11 евро в день. Мы жили в строительных вагончиках по 10 человек. Туалет и душ были общими и располагались в общем доме, там же была кухня, комната отдыха и WiFi. Условия так себе.

На работу нас возили в «грузовике-холодильнике». Зарплата была сдельная, сколько собрал – столько получил. Если ягоды было мало, тогда делали почасовую оплату. Иногда была сдельная, но тогда цена за килограмм – выше, когда много клубники, наоборот, цена опускалась. В 2015 году было от 2 до 3,5 евро за корзину.

Суббота всегда был выходной день. Иногда, если не было работы, среди недели еще один делали.

Я сильно не напрягалась, работала в среднем темпе и заработала столько же. У меня получилось всего около 1000 евро, за вычетом того, что я заплатила фирме за трудоустройство, и заплатила за питание и жилье.

Если говорить о плюсах и минусах. То минус поставлю за условия проживания. Еще готовили не сами себе, потому дорого стоила еда, почти всегда основные блюда были из мяса и рыбы, а я вегетарианец. Поэтому вегетарианцам стоит учесть это.

Плюс в том, что если захочешь быстро заработать, то это возможно, но нужно много работать для этого.


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