Петиция за отставку Шуневича собрала более тысячи подписей 18 11.06.2018, 15:23

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Игорь Шуневич

Через три дня подписи отправят в администрацию Лукашенко и совмин.

На сайте petitions.by продолжается сбор подписей за отставку министра внутренних дел Беларуси Игоря Шуневича, который, по мнению подписантов, «не должен компрометировать имидж страны» ношением формы НКВД, передает «Радыё Свабода».

За отставку Игоря Шуневича по состоянию на 11.00 11 июня подписалось более 1300 человек. Через три дня петицию должны отправить в администрацию правителя и совет министров.

9 мая 2018 года Шуневич снова надел форму НКВД, выразив «огромное уважение» к спецслужбе, которая реализовывала большевистскую политику массовых репрессий.

Год назад отставки главы МВД требовала партия Белорусский Народный Фронт, два года назад две петиции за отставку Шуневичу набрали 4700 и 1300 подписей.