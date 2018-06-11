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Олег Сенцов: Посмотрим, кто у чьих ботфорт согнет колени

  • 11.06.2018, 12:53
Олег Сенцов
Фото: Коммерсант

Украинский режиссер написал письмо российской правозащитнице Зое Световой.

Российская правозащитница Зоя Светова сообщила "МБХ медиа", что 9 июня получила от осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова ответ на свое письмо, отправленное несколько дней назад.

Она написала ему, что знаменитые российские актеры и режиссеры записали ролики в его защиту и зачитали его рассказы.

Сенцов ответил, что ему трудно в это поверить: "Я, конечно, не могу себе представить, что такие замечательные артисты, которыми я всегда восхищался, читают мои скромные детские рассказы. Мне очень трудно в это поверить, особенно из места, где я нахожусь. А в то, что [российский кинорежиссер Андрей] Звягинцев плачет над "Собакой" (рассказ Сенцова, который в ролике, записанном в рамках кампании #SaveOlegSentsov, прочитал Звягинцев. – "ГОРДОН") мне поверить особенно трудно. Хотя, если я сам плакал над ней, когда перечитывал ее всего один раз – на второй вряд ли когда-нибудь решусь, слишком тяжело – то почему это не может сделать кто-то еще?"

Политзаключенный отметил, что у него со Звягинцевым "очень странная заочная связь". Сенцов написал, что считает его "одним из сильнейших русских режиссеров нашего времени".

"Я видел его на фестивале в Минске однажды, но не стал подходить знакомиться. Не в моих правилах навязываться людям, тем более знаменитым, когда нет никакого дела, а просто так", – рассказал он.

Сенцов напомнил, что Звягинцев написал открытое письмо в его поддержку.

"Мне потом, совершенно случайно, повезло посмотреть его "Левиафана" в неволе. И это не только самый лучший фильм, который я увидел за эти четыре года, но однозначно лучшее, что родило российское кино за последние годы! Так что передай ему от меня большой привет, слова признания его несомненного таланта и моего уважения. И отдельное спасибо за то письмо. Лишь добавь, что зря он изобразил меня жертвой, нуждающейся в пощаде победителя. Я не проигравший и пощады не прошу. Я прекрасно осознавал, на что шел, за что я очутился здесь, и ни о чем не жалею. И отвечу ему словами д’Артаньяна из советского фильма: "Посмотрим, кто у чьих ботфорт в конце концов согнет свои колени", – отметил он.

Сенцов также передал привет председателю карельского "Мемориала" Юрию Дмитриеву.

"Передай, если кому сможешь из актеров, кто озвучивал мои рассказы, привет, благодарность вместе с удивлением и восхищением. Спасибо им за это! Ну и вообще привет всем хорошим людям и не только", – написал Сенцов.

Его письмо датировано 7 июня.

Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.

14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.


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