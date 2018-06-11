Белорусский программист: За интернет плачу больше, чем за «коммуналку» 11.06.2018, 13:03

Работник ИТ-сферы из Барановичей рассказал о своих доходах и расходах.

29-летний барановичский программист, который работает удаленно в одной из минских компаний, рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, почему обедает в столовых, куда ездит развлекаться и на что откладывает деньги:

- Не помню, кем я хотел быть в детстве, но в 8-м классе у меня появился компьютер. Я настолько увлекся компьютерными играми, просто обожал их, что уже тогда для себя решил: я сам хочу эти игры придумывать.

Физика и математика давались мне в школе легко. К тому же мою идею стать программистом поддержали и родители, хотя тогда эта профессия не была так популярна, как сейчас, и старшему поколению доверия не внушала.

Самый напряженный период работы – с 6 часов вечера

Я поступил на механико-математический факультет БГУ и уже там понял, что хочу писать не игры, а программы. На третьем курсе я устроился на свою первую работу. Заработок у меня был три миллиона рублей. Это была очень хорошая зарплата для студента – мой папа на заводе в Барановичах получал столько же.

В компанию, где работаю сейчас, я устроился полтора года назад. В настоящий момент у нас нет офиса – порядка 30 сотрудников работают удаленно.

Официально мой рабочий день – с 9 до 18 часов, но на деле я начинаю работать не раньше 12.00, а иногда и вовсе после обеда. Наши клиенты – американцы. Когда у нас 6 часов вечера, у них только начинается рабочий день. В это время и у меня начинается самый напряженный период, который заканчивается не раньше 23.00.

Оплата труда у меня достойная – я ни в чем не нуждаюсь и могу позволить себе все, что хочу.

За интернет больше, чем за коммуналку

После зарплаты первым делом я оплачиваю интернет: без него я не смогу работать. Чтобы максимально обезопасить себя – а в работе интернета бывают сбои – я пользуюсь проводным интернетом, а также модемами двух мобильных операторов. В результате только на оплату интернета каждый месяц у меня уходит около 80 рублей. А вот на мобильную связь я трачу немного – 10 рублей: по работе и с друзьями общаюсь в сети, звоню только родителям, мобильным интернетом не пользуюсь. Если куда-то еду, беру с собой ноутбук и 3G-модем.

Еще одна обязательная статья расходов – коммуналка. Когда два года назад я из столицы вернулся в Барановичи, купил себе однокомнатную квартиру в старой пятиэтажке. Живу один, поэтому на все коммунальные платежи уходит 60 рублей в месяц.

Порядок в квартире наводит уборщица

В плане еды я не привередлив – ем все, что предложат. На питании не экономлю, но и деликатесами не увлекаюсь. Продукты закупаю раз в две недели: беру свежие овощи и фрукты, творог, крупы, свинину и куриные грудки. Иногда покупаю печенье или мармелад. Сам я сладкое не ем, беру на случай, если кто-то заглянет на чай.

Так как я работаю из дома, поставил себе обязательное условие – в будни питаться в столовой. Для меня это повод выйти из квартиры и хотя бы 10 минут прогуляться. Плюс – это удобно и дешево. Хожу в школьную столовую. За первое, второе и салат отдаю 3 рубля. В месяц уходит 60–65 рублей.

Уборкой в квартире я не занимаюсь – не хочу тратить на это время. Раз в две недели порядок у меня наводит уборщица. Все необходимое для этого она приносит с собой. Квартира у меня небольшая – около 35 квадратных метров. Услуга по уборке обходится в 140 рублей в месяц.

Чем лучше отдых, тем плодотворнее работа

Еще одна важная статья расходов – развлечения. В Барановичах с этим туго, поэтому два раза в месяц я езжу в Минск. Один раз мы с коллегами отдыхаем за счет работодателя: идем в боулинг, бильярд или клуб настольных игр, а потом вместе ужинаем. Второй раз я уже развлекаюсь за свой счет – хожу с другом по барам, в кино. На развлечениях я не экономлю: чем лучше отдохну, тем плодотворнее потом буду работать.

А вот на одежду, наоборот, денег у меня уходит немного. Покупать дорогие вещи не хочу: нет смысла переплачивать за тряпки. Раз в полгода езжу за границу и все необходимое покупаю там. Захожу в обычные магазины (Massimo Dutti, COS) и беру только вещи на скидках. Не увлекаюсь и количеством вещей. На лето, например, купил две пары шорт, три майки, несколько пар носков и нижнее белье.

Помогаю родителям: теперь они могут съездить на море

Мой работодатель думает снимать офис, поэтому скоро мне придется переехать в Минск. Если я буду снимать жилье, половину стоимости аренды будет оплачивать работодатель. Но мне хочется иметь свою квартиру в столице. Поэтому сейчас большую часть своей зарплаты я откладывают на приобретение жилья. Покупку планирую на конец года, на недостающую сумму возьму кредит.

Дважды в год из «заначки» беру около 1000 долларов на отдых. Я уже посетил, наверное, половину стран Европы.

Не забываю и о родителях – ежемесячно помогаю им деньгами. И мама, и папа работают, вместе получают около 650 рублей. Раньше от моей помощи они отказывались, но я убедил их, что 500 рублей для меня это несущественная сумма. Теперь они тоже могут позволить себе в отпуске съездить на море – для меня это очень важно.