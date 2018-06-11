ВВС: ГосСМИ Северной Кореи не освещают встречу Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре 11.06.2018, 13:13

Cеверокорейские власти пытается контролировать информацию, доходящую до граждан страны.

Государственные средства массовой информации Северной Кореи пока не торопятся освещать саммит лидера страны Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа в Сингапуре, до которого остались сутки, сообщает ВВС Украина.

Отмечается, что северокорейские власти пытается контролировать информацию, которая доходит до граждан страны, поэтому часто не сообщает о важных событиях, пока те не свершатся.

За последний месяц сам факт проведения этого саммита упоминался лишь несколько раз: в середине мая, когда Пхеньян пригрозил отказаться от участия в нем, а затем через несколько дней - когда решил, что он все-таки состоится.

Вместо этого на телевидении, по радио и в газетах говорят о "диалоге" с США в рамках мирных инициатив, о которых Ким Чен Ын объявил в новогоднем обращении.

Сама дата была упомянута вскользь в репортаже о встрече Ким Чен Ына с южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином в конце мая. При этом СМИ не объясняли, почему вдруг в Пхеньян прибыл министр иностранных дел Сингапура.

О предстоящем саммите и подготовке к нему упоминалось в сообщении о визите 9 мая в Пхеньян госсекретаря США Майка Помпео, которое опубликовала правительственная газета Rodong Sinmun. Однако стоит заметить, что все реплики о саммите были приписаны Помпео, - выглядело так, что это Вашингтон попросил о саммите, а не Пхеньян.

А уже через неделю северокорейский МИД пригрозил отказаться от диалога после того, как американские официальные лица сделали ряд заявлений, которые Пхеньян назвал "злостными" и "абсурдными".

Государственные новостные каналы назвали американскую позицию "смехотворной комедией" и процитировали собственное министерство иностранных дел, которое заявило, что "мы больше не заинтересованы в подобном диалоге и нам не остается ничего другого, кроме как пересмотреть свое участие в саммите КНДР-США".

Однако через девять дней, после того как Дональд Трамп пригрозил отменить все двусторонние встречи, северокорейские медиа написали, что такой саммит все же "крайне необходим".

"Исторический саммит между КНДР и США вновь на повестке дня, и подготовка к нему, за которой с нетерпением следит весь мир, подошла к финальной стадии", - говорилось в заявлении МИД КНДР, распространенном государственным информагентством KCNA.

После этого северокорейские государственные СМИ не упоминали саммит.

Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США. Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил президента Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.