Белорусские «Полонезы» поступили на вооружение армии Азербайджана 1 11.06.2018, 13:16

Против поставки реактивных систем залпового огня выступала Армени.

Президент Ильхам Алиев ознакомился с принятыми на вооружение азербайджанской армии реактивными системами залпового огня (РСЗО) "Полонез", сообщает "Интерфакс".

И.Алиев в понедельник принял участие в открытии воинской части Ракетных войск Минобороны Азербайджана. На фотографиях, опубликованных на сайте президента, видно, что в рамках открытия части И.Алиеву показали, в том числе и РСЗО "Полонез".

Ранее российская газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Минобороны Беларуси сообщала, что Баку в 2018 году может начать покупку "Полонезов" у Минска.

Согласно информации издания, первый твердый контракт подразумевает передачу 10 комплектов РСЗО (туда входят ракеты, транспортно-заряжающие машины, пункт управления, радиолокационные станции и т. д.).

Один из военно-промышленных источников газеты утверждал, что Азербайджан давно присматривался к белорусскому ВПК "по соображениям цены".

В 2017 году министр обороны Азербайджана Закир Гасанов посетил с официальным визитом Минск, ознакомившись, в том числе, и с возможностями белорусского ОПК. На фотографиях с этого мероприятия, распространенных СМИ, министр обороны был замечен рядом с "Полонезом".

В Госкомвоенпроме Беларуси не стали комментировать поставку РСЗО "Полонез" в Азербайджан, сославшись на конфиденциальность контрактов в рамках военно-технического сотрудничества. "Эту информацию мы не комментируем", - сказал представитель Госкомвоенпрома.

Напомним, что против поставки Беларусью реактивных систем залпового огня Азербайджану выступала Армения.