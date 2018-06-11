Стало известно, какой будет погода на неделе 1 11.06.2018, 13:20

Ожидается жара, кое-где - с кратковременными дождями и грозами.

Фронтальный раздел, на который синоптики возлагают такие надежды, сегодня подошел к западным границам Беларуси. Медленно, со скоростью около 20−30 км/ч, смещаясь в восточном направлении в ночь на вторник он будет формировать погоду на большей части территории Беларуси, а в дневные часы его влияния хватит только на восток страны. Поэтому ожидается переменная облачность. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 12 июня, ночью на большей части территории, днем по востоку ожидаются кратковременные дожди различной интенсивности, местами прогремят грозы. Ветер ночью неустойчивый, днем западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в ночные и утренние часы понизится до +10…16 °С, во второй половине дня повысится до +19…25 °С; по юго-востоку теплее — ночью +17…18 °С, днем +26…28 °С.

В среду и четверг, 13 и 14 июня, Беларусь будет находиться в основном в области повышенного атмосферного давления, сформированной в умеренно теплой воздушной массе; а в южных районах страны скажется влияние атмосферного фронта, смещающегося по северу Украины. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь в отдельных районах по югу страны возможны кратковременные дожди, грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +8…14 °С, днем — от +20 °С по северо-востоку до +28 °С по югу страны.

15 июня, в пятницу, в основном хозяином погоды останется область повышенного атмосферного давления, а на западные регионы ждем влияния фронтального раздела, поэтому преимущественно без осадков, лишь по западу Беларуси пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха минимальная ночью +9…16 °С, максимальная днем +22…29 °С, в западных районах, где прогнозируется много облаков, +18…21 °С.

В предстоящие выходные погоду будут формировать теплые неустойчивые воздушные массы. В отдельных районах страны пройдут короткие летние дожди, прошумят грозы. Температура воздуха минимальная ночью +12…18 °С, по востоку местами +9…11 °С; максимальная днем +21…28 °С, в южных районах +30…31 °С.