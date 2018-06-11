Леонид Судаленко: Обращение в ООН – эффективное средство защиты прав 5 11.06.2018, 13:37

Леонид Судаленко

Фото: charter97.org

Власти нервно реагируют на жалобы соотечественников в ООН.

Председатель гомельского отделения РОО «Правовая инициатива» Леонид Судаленко прокомментировал «Правовой инициативе» сообщение Правительства Беларуси относительно жалобы гомельского активиста Эдуарда Нелюбовича в Комитет ООН по правам человека (дело №2897/2016).

15 марта 2014 года в день белорусской Конституции Эдуард Нелюбович планировал пикетировать горисполком в Гомеле. Па мнению активиста, местные чиновники систематически запрещают проведение в городе протестных акций, что приводит к нарушению права каждого на выражение своего мнения с использованием мирного собрания. Зампред горисполкома Оксана Руденок запретила акцию.

В этом же году на 7 ноября в день Октябрьской революции Нелюбович запросил у чиновников разрешение на проведение в центре города уличного шествия. На этот раз участники мирного собрания планировали с использованием транспарантов и лозунгов протестовать против действий России по поддержке сепаратизма в Украине, однако получили отказ.

22 февраля 2015 года городские власти запретили активисту проведение на центральной площади флеш-моба. Целью мирного собрания было указано - годовщина бегства экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию.

Пройдя все внутренние средства правовой защиты, активист пожаловался в Комитет ООН по правам человека на нарушение белорусским правительством его права на выражение мнения с использованием мирного собрания.

В этом кейсе белорусское правительство на международном уровне повторило, что заявитель не исчерпал все внутренние средства правовой защиты, а также утверждает о соответствии национального закона о массовых мероприятиях положениям Международного Пакта о гражданских и политических правах.

Действующий по доверенности заявителя правозащитник Леонид Судаленко в коммуникации указал, что национальное процессуальное законодательство, касающееся права на подачу надзорных жалоб в порядке надзора в Верховный Суд и в органы прокуратуры, является неэффективным, что и выявилось в конкретном случае его доверителя.

«Жалоба в порядке надзора в Беларуси не является эффективным средством правовой защиты, поскольку находясь на усмотрении ограниченного круга лиц, не влечет за собой пересмотр дела по существу, так как используется по единоличному усмотрению судьи или прокурора. В случае такой проверки она ограничивается лишь только вопросами правовых норм и не допускает пересмотра фактов и доказательств», - отметил в письменной коммуникации Судаленко.

Он добавил, что его доверитель, тем не менее обращался с надзорными жалобами к председателю Верховного Суда и Генеральному прокурору, однако жалобы были рассмотрены их заместителями.

«Белорусское правительство не разъясняет, к какому конкретно заместителю необходимо обратиться, чтобы впоследствии надзорную жалобу рассмотрел лично председатель Верховного Суда или Генеральный прокурор. По этой причине мы считаем действующее национальное процессуальное законодательство, касающееся права на подачу надзорных жалоб в порядке надзора в Верховный Суд и в органы прокуратуры неэффективным», - отметил в письменной коммуникации правозащитник.

По вопросу соответствия национального закона о массовых мероприятиях международным обязательствам страны правозащитник напомнил, что белорусское правительство до настоящего времени не исполняет Заключение Венецианской комиссии 2012 года, согласно которому национальный закон о массовых мероприятиях подлежит изменению. Кроме того, Беларусь не исполняет многочисленные решения Комитета ООН по правам человека, согласно которых наша страна обязана привести национальный закон о массовых мероприятиях и практику его применения в соответствие со своими международными обязательствами.