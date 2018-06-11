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Белорусы выбрали сражаться против Кремля на стороне Украины

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  • Алексей Арестович
  • 11.06.2018, 14:17
  • 1,912
Алексей Арестович

Каждый белорус делает сегодня свой выбор.

Беларусь, позиция ее властей и народа — ключевой узел завязки между Балтийским и Чёрным морями.

Каждый белорус делает сегодня свой выбор.

Эти белорусы выбрали сражаться против Кремля на нашей стороне.

Как и всех добровольцев, у них масса задач и проблем:

— выжить, экипироваться, лечиться, помогать своим, поддерживать семьи, заниматься информработой, ротациями и популяризацией движения и многое другое.

Только в отличие от украинских добровольцев, они не могут рассчитывать на поддержку той земли, за которую сражаются, гибнули, получали ранения.

Или — могут?

Алексей Арестович, «Фейсбук»


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