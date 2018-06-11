Белорусы выбрали сражаться против Кремля на стороне Украины

Белорусы выбрали сражаться против Кремля на стороне Украины3
- Алексей Арестович
- 11.06.2018, 14:17
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Каждый белорус делает сегодня свой выбор.
Беларусь, позиция ее властей и народа — ключевой узел завязки между Балтийским и Чёрным морями.
Каждый белорус делает сегодня свой выбор.
Эти белорусы выбрали сражаться против Кремля на нашей стороне.
Как и всех добровольцев, у них масса задач и проблем:
— выжить, экипироваться, лечиться, помогать своим, поддерживать семьи, заниматься информработой, ротациями и популяризацией движения и многое другое.
Только в отличие от украинских добровольцев, они не могут рассчитывать на поддержку той земли, за которую сражаются, гибнули, получали ранения.
Или — могут?
Алексей Арестович, «Фейсбук»