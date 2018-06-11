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СМИ: Иван Ургант стал гражданином Израиля

  • 11.06.2018, 14:08
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Израильский заграничный паспорт входит в двадцатку самых сильных паспортов мира.

Известный российский телеведущий и актер Иван Ургант официально стал гражданином Израиля и новым репатриантом. Об этом сообщает русскоязычное израильское издание «Вести».

Как утверждают «Вести», Иван, его жена Наталья и дочери прилетели в воскресенье, 10 июня, в Израиль и получили удостоверение личности гражданина этой страны («теудат-зеут») прямо в аэропорту, в отделе по приему новых репатриантов.

Сам Ургант пока никак не комментирует эту информацию.

Важно уточнить, что получение этого документа не предусматривает обязательного переезда в Израиль и проживания в этой стране. Решение Урганта можно объяснить другими обстоятельствами.

26 июня 2017 года парламент Израиля утвердил поправку к Закону о международном паспорте, который позволяет новым репатриантам получать этот паспорт по прибытии в страну, а не через год, как практиковалось ранее.

Израильский заграничный паспорт («даркон») входит в двадцатку самых сильных паспортов мира. По данным на май 2018 года, он занимает 19-е место в мировом рейтинге паспортов. Его владельцы могут посещать без виз 161 страну мира. Для сравнения, Россия находится на 47-м месте (118 стран), Беларусь — на 64-м (76 стран).

До Урганта гражданство Израиля и статус нового репатрианта получили актер Эммануил Виторган (свекор Ксении Собчак) и миллиардер Роман Абрамович.


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