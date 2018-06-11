Помпео: США согласятся только с полной и необратимой денуклеаризацией КНДР 11.06.2018, 14:26

МАЙК ПОМПЕО

ФОТО: CIA.GOV

Это единственный результат, который примут США.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что конечной целью политики США в отношении КНДР остается полная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова, сообщает "Новое время".

Во время пресс-конференции в Сингапуре Помпео отметил, что это единственный результат, который примут США.

"Санкции будут оставаться в силе до тех пор, пока эта полная и поддающаяся проверке денуклеаризация не будет завершена", - цитирует Помпео CNBC.

Госсекретарь добавил, что если дипломатические усилия провалятся, то давление на Пхеньян будет увеличиваться.

Саммит США-КНДР состоится 12 июня в Сингапуре, он станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США. Местом проведения сингапурского саммита между президентом Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса. Стороны намерены обсудить пути преодоления кризиса вокруг Корейского полуострова и денуклеаризацию КНДР.

По данным южнокорейских СМИ, Ким Чен Ын пригласил президента Трампа провести второй раунд переговоров в Пхеньяне в случае успешного саммита в Сингапуре.

Ранее Трамп выразил надежду, что его встреча с Ким Чен Ыном станет "шансом достичь поистине замечательного итога для Северной Кореи и мира".