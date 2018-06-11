«Мы против» 11.06.2018, 15:48

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Пинчане взбунтовались против уплотнительной застройки.

Страсти бушуют в Пинске во дворе домов 132, 134 и 136 по улице Первомайской. Две пятиэтажки в этом дворе были построены 50 лет назад, девятиэтажный дом позже, но и он почтённого возраста, сообщает сайт Медиа-Полесье.

Двор тихий, зелёный, здесь много больших деревьев, есть детская игровая площадка и стоянка для авто. Конечно, дворовая территория обустроена ещё по советским нормативам: проезды узкие, мест на стоянке мало. К этому можно добавить сильную изношенность покрытия проездов, да и сами дома уже давно требуют капремонта.

Всё это время жители домов спокойно жили, взрослели, растили детей… По возможности сами ремонтировали прогнившие скамейки и песочницы, не требуя сверх усилий от безденежного ЖЭСа.

И вот, в январе 2018 года, к владельцам гаражей, которые стоят в этом тихом дворе, стали приходить уведомления из Белгипрозема. В них сообщалось, что земельный участок, на котором стоит гараж, изымается для государственных нужд - возведения многоквартирного жилого дома.

Письмо, в котором всё ясно написано

Заказчиком строительства выступает УКС города Пинска.

К уведомлению прилагался план участка, который испрашивал УКС для строительства дома.

Владельцы гаражей пытались выяснить в различных службах, что происходит, какой дом и почему именно в этом месте будут строить. Но вразумительного ответа получить не смогли.

Те самые гаражи

Тем временем ситуация развивалась, и среди жителей двора стала проходить информация, что дом будет в девять этажей с тремя подъездами. Поэтому он займёт весь двор и люди будут в окна разглядывать друг друга. Далее пошли известия, что уже начали продаваться квартиры, в не построенном пока доме, и известны имена некоторых людей, купивших эти квартиры. Также пошли слухи о стоимости квадратного метра и сроках, когда дом будет сдан.

На плане из Белгипрозема красным отмечен участок, который УКС запрашивает для строительства

Вопросы возникали, но ответы на них не находились. Активные жильцы начали собирать подписи под обращениями в горисполком, Комитет госконтроля (КГК), администрацию правителя.

Неизвестность привела к стихийному собранию жильцов двора, которое прошло в конце мая. На нём люди поделились имеющейся у них информацией, показали письма из Белгипрозема, переписку с КГК, собрали дополнительные подписи под своими обращениями. Также были выбраны активисты, которые бы держали ситуацию на контроле.

Основной посыл собрания – мы не желаем, чтобы наш двор уплотняли.

Такая активность привлекла внимание местных властей. Через несколько дней ЖЭС созвал официальное собрание двора в повестке дня, которого стояли вопросы благоустройства дворовой территории и установка малых архитектурных форм, закрытие мусоропроводов, текущий ремонт подъездов. Среди этих вопросов третьим стоял о строительстве жилого дома.

По словам жителей двора, за несколько часов перед сходом двор начали «вылизывать» дворники, которых не видели несколько месяцев. Людям обещали благоустройство, ремонт подъездов и установку домиков для детей. Просили только не будоражить тему строительства.

На собрание пришли не только представители ЖЭСа, но и делегация от горисполкома: начальник управления архитектуры Илья Круковский, его сотрудница Юлия Свиржевская, начальник отдела городского хозяйства и благоустройства Роман Новак, зам начальника отдела идеологии Юрий Бушик, начальник УКС Анатолий Сухаревич, зам начальника Пинского межрайонного КГК Виктор Гордич.

Подписи под обращением в КГК

Собравшиеся жители двора сразу отмели предложенную повестку дня и настояли на рассмотрении вопроса о строительстве дома. На собрании кипели дискуссии, люди хотели узнать, кто, где и когда принял решение о строительстве, почему это происходило тайно. Почему было выбрано именно это место, ведь в городе много бараков и даже обещали найти полсотни свободных площадок для застройки:

- Мы не хотим этого дома. Нашим домам уже по 50 лет. Мы оплачиваем все услуги, но капремонта нет, вот о чём надо думать. По стенам наших домов идут трещины, и первая забитая на стройке свая на этом скажется. Пожалуйста, отнеситесь разумно к этому вопросу, мы будем протестовать, среди нас много пенсионеров и терять нам нечего.

Позиция властей такова: никакого окончательного решения нет, с дольщиков деньги никто не собирает, перед окончательным решением будет проведено общественное обсуждение, двор смогут благоустроить за счёт застройщика.

Собрание двора

Журналисты побывали на собрании и рассказали, как всё было.

Начал обсуждение больного вопроса зам начальника отдела идеологии Юрий Бушик:

- Сегодня ЖЭС проводит собрание, и мы решили к нему присоединиться. Мы пришли, чтобы в конструктивной беседе обсудить те вопросы, которые побудили вас выйти на сход несколько дней назад. Мы желаем донести до вас максимум достоверной и компетентной информации, чтобы не было слухов и недомолвок, которые распространяются в соцсетях.

Нам не нужен этот дом

Продолжил разговор начальник управления архитектуры Илья Круковский:

- Разрабатывается в настоящее время архитектурная планировочная концепция по привязке одноподъездного многоквартирного жилого дома на месте временных индивидуальных гаражей в этом дворе. После завершения разработки, она будет выставлена на общественное обсуждение. Жильцы смогут высказать замечания и предложения, которые будут рассмотрены на градостроительном совете в Бресте. И там будет принято окончательное решение.

Илья Круковский: «Окончательного решения нет, но разрабатывается архитектурная концепция»

- Выбираются всегда площадки, где технически возможно уплотнение жилой застройки. Мы рассматриваем площадки на улице Крайней, Революционной, Костюшко, в том числе и ваш двор. Эта работа ведётся на постоянной основе. Фактически строить новое жильё негде.

Есть территория бывшего льнозавода, но там можно построить квартал на 13 жилых домов на тысячу квартир. А у нас в городе 12 тысяч нуждающихся в жилье, из них 500 – многодетные семьи. Предполагается, что в этом доме часть квартир будет построено для нуждающихся.

По поводу этажности, размеров планируемого дома представитель УКС сказал:

- Ведутся проработки строительства одноподъездного жилого дома с размерами в плане 23 на 24 метра. То есть дом займёт ту площадку, которую занимают гаражи. Концепция в городе максимально сохранить все зелёные насаждения.

Парковочные места появятся за счёт рационального благоустройства дворовой территории. Благоустройство дворовой территории будет сделано за счёт застройщика: расширятся проезды, появятся парковочные места и нормальная детская площадка. Учтите, в городском бюджете на это денег нет.

Анатолий Сухаревич: «Площадки под застройку ищут постоянно»

- Вы просто хотите сэкономить, «посадив» новый дом на существующие коммуникации, а они не новые, - спрашивают жильцы.

- При возможном проектировании и строительстве этого дома будут выданы соответствующие технические условия, на основании которых будут заменены коммуникации.

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Жалобщики интересуются:

- Есть нормы планировки и проектирования. Расстояние от 9-этажного дома должно быть 30 метров до ближайших домов. Мы замерили расстояние от нашего дома до границы двора, расстояние - 63 метра. Как тогда выдержать эти нормы, ведь остается 20 метров и будет нарушен световой режим?

- Да, такие нормы существуют, но расстояние должно быть 15 метров. Сейчас идёт только проработка идеи, когда будет начат этап проектирования, то там будут соблюдены все нормы и правила, их нарушить не позволят контролирующие органы.

По нормативам дом должен находиться в 30 метрах от другого

- Правда ли, что квартиры уже начали продаваться?

- Это слухи, никаких коррупционных схем нет. Как можно продавать квартиры, когда нет проекта здания? Ведь без учёта различных факторов мы не можем просчитать цену квадратного метра.

Анатолий Сухаревич: «Никаких коррупционных схем нет»

Предварительная разработка

- Дом будет здесь, также будут парковки, зелёные зоны и детская площадка

Зам начальника отдела идеологии Пинского горисполкома Юрий Бушик подвёл итог встречи:

- Вы против сноса гаражей, и вы не хотите, чтобы здесь строилось любое многоэтажное здание. Мы вас услышали, сегодня нет даже принятого эскизного решения. Если будет принято решение о строительстве, то к вам придёт организация застройщик и покажет вам, что будет.

- Будет обязательная процедура общественного обсуждения, о которой предупредят за 25 дней через СМИ и объявления на подъездах. Пока решение не принято, - подчеркнул Юрий Бушик.