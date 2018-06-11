В Тбилиси возобновились массовые протесты 11.06.2018, 14:52

Место проведения акции сейчас огорожено железными барьерами и полицейским кордоном.

На акциях протеста в Тбилиси утром 11 июня задержали четырех участников, среди них – один из организаторов Звиад Куправа, сообщает «Настоящее время».

В МВД Грузии сообщили, что Куправа и еще трое участников акции задержаны за административное правонарушение: им вменяют мелкое хулиганство и отказ выполнить требование представителей правоохранительных органов.

Ранее полиция потребовала от активистов убрать с проезжей части палатки и перенести их на прежнее место – на территорию перед парламентом. Участники акции отказываются выполнять это.

Место проведения акции сейчас огорожено железными барьерами и полицейским кордоном. Силовики объясняют свои действия мерами безопасности.

Возобновление протестов

Перенести палатки на проезжую часть перед зданием парламента на проспекте Руставели активисты решили 10 июня. Тогда же лидер протестов Заза Саралидзе выступил с требованием отставки министров внутренних дел и юстиции, а также, чтобы "нового главного прокурора избирал народ".

Между тем, бывшему работнику прокуратуры Грузии Мирзу Субелиани, чей сын участвовал в драке между школьниками, сообщили о подозрении по статье "несообщение о преступлении" и взяли его под арест. Следующее заседание по этому делу запланировано на 30 июля.

4 июня Заза Саралидзе заявил, что будет ждать до 10 июня конкретных шагов правительства касательно повторного расследования смерти своего сына, чтобы виновные понесли ответственность, и пообещал возобновить протесты, если требование не будет выполнено.

5 июня появилась информация об утверждении состава временной следственной комиссии парламента по этому делу.

Цена вопроса

Заза Саралидзе инициировал протесты 31 мая после судебного заседания по делу об убийстве двух подростков в Тбилиси 1 декабря 2017 года – Давид Саралидзе и Леван Дадунашвили умерли от ножевых ранений, которые им нанесли сверстники во время массовой драки.

Тбилисский городской суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры и не признал ни одного из подсудимых виновными в убийстве 16-летнего сына Саралидзе. Он заявил, что это преступление не было соответствующим образом расследовано прокуратурой, которая покрывает некоторых фигурантов этого дела.

Один из обвиняемых был оправдан по делу об убийстве Давида Саралидзе, но признан виновным в убийстве Левана Дадунашвили. В отношении второго подростка обвинение было переквалифицировано – с умышленного убийства на попытку умышленного убийства Давида Саралидзе.

Заза Саралидзе считает, что прокуратура покрывает обвиняемых, в том числе – бывшего сотрудника прокуратуры Мирзу Субелиани, отца одного из школьников, который, по версии прокуратуры, проходит в деле в качестве свидетеля. В первые дни после убийства Субелиани подал в отставку.

Сначала протестующие призвали главного прокурора Грузии Иракли Шотадзе уйти в отставку, но после того, как Шотадзе это сделал, демонстранты ужесточили свои требования, требуя отставки всего правительства.

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили отказался уйти в отставку, но приказал провести новое расследование убийств. Парламент Грузии создал временную следственную комиссию по делу об убийстве.